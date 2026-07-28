Ethereum 2.000 doları yine aşamadı: İşte sıradaki kritik seviye

Kripto para, gün içi zirvesinden gerileyerek 1.875 dolar dolayında işlem gördü. Söz konusu düşüş, tokenin haziran başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı bir önceki seansın kazançlarının büyük bölümünü sildi. Alıcıların fiyatı 1.975 ile 2.000 dolar arasındaki direnç bölgesinin üzerine taşıyamaması satışları yoğunlaştırdı. Bu bölge, psikolojik eşiğin yukarı kırılacağı beklentisiyle kaldıraçlı uzun pozisyon açan işlemcileri zor durumda bıraktı.

Ethereum ardından 1.900 doların altına inince zarar durdurma emirleri devreye girdi ve pozisyonlar zorunlu olarak kapandı. Fiyat, günlük aralığın alt ucunda dengelenmeden önce yaklaşık 1.873 dolara kadar indi. Düşüşe karşın Ethereum, temmuz başındaki 1.560 dolar dolayındaki dip seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Token bu seviyeden yaklaşık yüzde 20 kazandı. Bu da geniş toparlanmanın zayıfladığını, fakat henüz geçersiz olmadığını gösteriyor.

KALDIRAÇLI POZİSYONLAR DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Türev piyasasındaki konumlanma düşüşün hızını artırmış görünüyor. Ethereum 2.000 dolara yaklaşırken yükseliş yönlü işlemciler pozisyon biriktirmiş, spot talep hareketi sürdüremeyince piyasa kırılgan hale gelmişti. Bir haftalık tasfiye ısı haritası, fiyatın 1.950 ile 1.890 dolar arasında birden fazla kaldıraçlı bölgeden geçtiğini gösteriyor. Ethereum bu seviyeleri kırarken zorunlu kapanışlar muhtemelen satış emirlerini artırdı. Isı haritası şimdi 1.840 ile 1.850 dolar arasında daha büyük bir likidite yoğunluğuna işaret ediyor.

Büyük cüzdanlardan merkezi borsalara yapılan transferler de baskıya katkıda bulunmuş olabilir. Borsalara yatırılan Ethereum, satışa hazır token miktarını artırıyor. Teknoloji hisselerindeki genel zayıflık bir başka baskı kaynağı oluşturdu. Yoğun yapay zeka harcamalarının finansal getirisine dair kaygılar küresel borsalarda oynaklığı artırarak yatırımcıları kripto paralar dahil riskli varlıklardaki pozisyonlarını azaltmaya yöneltti.

ANALİSTLER 1.840 DOLARI KRİTİK DESTEK GÖRÜYOR

Kripto analisti Ted Pillows, mevcut işlem bölgesini Ethereum için kilit bir destek alanı olarak tanımladı. Pillows, "Ethereum yeniden kilit destek bölgesine döndü. Bu seviye korunduğu sürece Ethereum, Bitcoin'den daha iyi performans göstermeyi sürdürecek" ifadesini kullandı. Analistin grafiği desteği 1.840 dolar dolayına, olası toparlanma seviyelerini ise 1.956, 2.030 ve 2.195 dolara yerleştiriyor. Bu bölgenin aşağı yönde kırılması ise dikkatleri 1.700 ve 1.530 dolara çevirebilir.

Piyasa yorumcusu Rain, kurumsal birikimi daha uzun vadeli bir talep kaynağı olarak öne çıkardı. Rain'e göre BitMine geçen hafta yaklaşık 10 bin Ethereum ekleyerek varlığını yaklaşık 5,79 milyon Ethereum'a çıkardı. Yorumcu ayrıca Ethereum'un hafta boyunca yaklaşık yüzde 2,4 kazandığını, Bitcoin'in ise yaklaşık yüzde 0,7 gerileyerek Ethereum-Bitcoin oranını üç ayın zirvesine taşıdığını belirtti. Bu görece güç, en son gün içi düzeltmeye karşın bazı yatırımcıların Ethereum'u tercih etmeyi sürdürdüğünü düşündürüyor.

GÖZLER FED KARARINA VE ETF TALEBİNE ÇEVRİLDİ

Ethereum'un dört saatlik grafiği, fiyatın 1.870 dolar yakınındaki yükselen kama formasyonunun alt sınırını test ettiğini gösteriyor. Temmuz ortasından bu yana toparlanmayı destekleyen bu trend çizgisi, tokenin bir sonraki hareketi açısından mevcut bölgeyi önemli kılıyor. Dört saatlik göreli güç endeksi 42,22 değerine gerileyerek 57,68 seviyesindeki ortalamasının altına indi. Bu okuma talebin zayıfladığını, fakat aşırı satım seviyesi olan 30'un üzerinde kaldığını gösteriyor. Günlük grafikte ise Ethereum, 1.864 dolar dolayındaki 20 günlük ortalamasının üzerinde tutunarak mevcut fiyat civarında destek buluyor.

ABD'li yatırımcılar aynı zamanda tahvil faizlerini ve Fed politikasına ilişkin beklentileri izliyor. Yüksek risksiz getiriler spekülatif varlıklara olan talebi azaltabiliyor ve Ethereum'un staking getirisini devlet tahvillerine kıyasla daha az cazip kılabiliyor. ABD'de işlem gören spot Ethereum borsa yatırım fonlarına yönelik talep bir başka kritik değişken. Süregelen kurumsal girişler borsa kaynaklı satışları emmeye yardımcı olabilirken kalıcı çıkışlar temmuz toparlanmasını destekleyen bir talep kaynağını ortadan kaldırabilir. Analistlere göre 1.840 dolar başlıca aşağı yön seviyesi olmayı sürdürüyor, yükseliş yönünde ise alıcıların 1.950 ile 1.975 dolar aralığını geri kazanması gerekiyor.

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