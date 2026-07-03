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ESMA MiCA kaydına Standard Chartered dahil 37 şirket ekledi

ESMA MiCA kaydına Standard Chartered dahil 37 şirket ekledi
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Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), MiCA geçiş döneminin sona ermesinin ardından kripto şirketleri kaydına ilk güncellemeyi yaptı. Güncellemeyle, aralarında küresel bankacılık grubu Standard Chartered'ın da bulunduğu 37 lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı (CASP) listeye eklendi.

Cuma günü yapılan güncelleme, ESMA'nın geçici MiCA kaydındaki sağlayıcı sayısını 26 Haziran'daki 243'ten 280'e çıkardı. Yeni eklenenler arasında dijital varlık aracı kurumu FalconX, Sygnum Europe ve Ronin EM yer alıyor. Elektronik para token (EMT) kaydına ise Crédit Agricole'ün CACEIS'i eklendi.

Listeye giren en dikkat çekici isimlerden Standard Chartered, MiCA yetkisini 25 Haziran'da Lüksemburg düzenleyicilerinden almıştı. Güncelleme, geçiş döneminin çarşamba günü dolmasının hemen ardından yayımlandı.

STANDARD CHARTERED MİCA VE EMI LİSANSINI ALDI

Standard Chartered, MiCA yetkisinin yanı sıra elektronik para ihraç etmesine ve ödeme hizmeti sunmasına olanak tanıyan bir Elektronik Para Kuruluşu (EMI) lisansı da aldı. Bankanın finansman küresel başkanı Margaret Harwood-Jones, MiCA ve EMI lisanslarını almanın Avrupa'daki dijital varlık yolculuklarında kilit bir adım olduğunu belirtti.

Banka, bu onayların son dönemdeki adımlarının üzerine eklendiğini açıkladı. Standard Chartered, Asya ve Orta Doğu'da başlattığı dijital varlık saklama hizmetlerini örnek göstererek Avrupa'da düzenlemeye tabi dijital varlık erişimine yönelik artan müşteri talebine dikkat çekti.

GÜNEY KIBRIS 6 YENİ YETKİYLE BAŞI ÇEKTİ

Güney Kıbrıs, en son yetki dalgasında 6 yeni CASP ile AB ülkeleri arasında başı çekti. Onu 5'er kayıtla Fransa, İtalya ve Malta izledi. Çek Cumhuriyeti ile İspanya 4'er, Lüksemburg 3, Hollanda 2 sağlayıcı ekledi. Almanya, Lihtenştayn ve Letonya ise birer yeni kayıt yaptı.

Bu onaylarla Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (CySEC) verdiği toplam MiCA yetkisi 21'e ulaştı. Almanya'nın finansal denetim otoritesi BaFin ise 58 yetkiyle en çok MiCA izni veren AB kurumu olmayı sürdürdü. Güncellemede, onaylı ihraççısı bulunmayan varlığa dayalı token (ART) kaydında ve 162'de kalan uyumsuz kuruluşlar listesinde değişiklik olmadı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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