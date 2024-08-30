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Elon Musk ve Dogecoin davasında karar açıklandı

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Elon Musk ve Tesla'nın üzerine atılan Dogecoin manipülasyon suçlamaları, New York'ta bir federal mahkeme tarafından reddedildi. Yargıç, Musk'ın sosyal medyada yaptığı açıklamaların gerçekçi olmadığını ve makul yatırımcıların bu tür iddialara itibar etmeyeceğini vurguladı.

Elon Musk ve Tesla, Dogecoin manipülasyon iddialarıyla açılan davada aklandı. New York'taki federal mahkeme, Musk'ın açıklamalarının gerçekçi olmadığını ve yatırımcıların bu tür ifadelere itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak davayı reddetti.

Elon Musk Dogecoin Davasında Aklandı

New York'taki federal mahkeme, Elon Musk ve Tesla'ya yönelik Dogecoin manipülasyon iddialarını içeren davayı reddetti. Yargıç Alvin Hellerstein, kısa bir süre önce sonuçlanan davada, Musk'ın açıklamalarının gerçekçi olmadığını ve yatırımcıların bu tür ifadelere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Haziran 2022'de başlayan hukuki süreçte, bir grup Dogecoin yatırımcısı, Musk ve Tesla'yı kripto paranın değerini iki yılda yüzde 36.000 artırıp sonra düşürmekle suçlamıştı. İddiaya göre Musk bu süreci kişisel çıkarları için yönlendirmişti.

Musk, 31 Mart'ta mahkemeye başvurarak iddiaların ve 258 milyar dolarlık tazminat talebinin asılsız olduğunu savundu. Mahkeme, bu savunmayı haklı bularak davanın düşürülmesine karar verdi.

Son gelişmelerin ardından Dogecoin'in piyasa değeri nispeten sabit kaldı. Piyasa verilerine göre, son 24 saatte yüzde 0,1 artış gösteren Dogecoin, şu anda 0,10 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para birimi, geçen ay yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Bu karar, kripto para piyasasında büyük yankı uyandırırken, sosyal medya açıklamalarının yatırım kararlarındaki etkisi konusunda da tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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