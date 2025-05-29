Elon Musk DOGE görevinden ayrıldı

Elon Musk'ın Beyaz Saray'daki devlet harcamalarını azaltma macerası sona erdi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su, Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanlığından ayrıldığını doğrulayarak federal bürokrasinin beklediğinden çok daha karmaşık olduğunu açıkladı. Musk'ın 130 günlük görev süresi boyunca karşılaştığı zorluklar ve siyasete ayırdığı zamanın fazlalığı, teknoloji devinin Washington'daki kısa macerasının sonunu getirdi.

Elon Musk İtirafıyla Şaşırttı: Beklediğim Gibi Değildi

Elon Musk, Beyaz Saray'da devlet harcamalarını azaltma görevini üstlendiği Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanlığından ayrıldığını doğruladı. Tesla'nın CEO'su, federal bürokrasinin tahmin ettiğinden çok daha kötü durumda olduğunu ve Washington'da işleri iyileştirmenin "yokuş yukarı bir mücadele" olduğunu itiraf etti.

Özel Hükümet Çalışanı statüsünde görev yapan Musk, yasalar gereği maksimum 130 gün görev yapabiliyordu ve bu süre 30 Mayıs'ta sona eriyordu. Musk, 29 Mayıs'ta yaptığı X paylaşımında çıkışını doğrulayarak Başkan Donald Trump'a "israfı azaltma fırsatı verdiği için" teşekkür etti. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Musk'ın görevden ayrılma sürecinin bu gece başlayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Musk, federal bürokrasi durumunun beklediğinden çok daha kötü olduğunu belirterek "En hafif tabirle, DC'de işleri iyileştirmeye çalışmak yokuş yukarı bir mücadeleydi" dedi. CBS'e verdiği ayrı bir demeçte ise Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin 22 Mayıs'ta onayladığı trilyon dolarlık vergi indirimi paketini eleştirdi. Musk, bu paketin bütçe açığını artıracağını ve DOGE'nin yaptığı çalışmaları baltalayacağını öne sürdü.

Adını kripto para biriminden alan DOGE, Trump'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana vergi mükelleflerine 175 milyar dolar tasarruf sağladığını iddia ediyor. Ancak bu rakam birçok haber kuruluşu tarafından şiddetle tartışılıyor. Medya organları, rakamların abartılı olduğunu, çok sayıda hata içerdiğini ve doğru olmadığını bildiriyor.

Projenin iddia ettiği tasarruflar, Musk'ın federal bütçeden 2 trilyon dolar kesme konusundaki ilk hedefinin yalnızca yüzde 8,5'ini oluşturuyor. Musk daha sonra bu hedefi 150 milyar dolara indirmişti. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre DOGE, işten çıkarmalar, satın almalar ve erken emeklilik teklifleri yoluyla 2,3 milyon federal işgücünün yaklaşık yüzde 12'sini, yani 260 bin kişiyi işten çıkardı.

Eleştirilere rağmen Musk, X'te DOGE'nin misyonunun "hükümet genelinde bir yaşam biçimi haline geldikçe zamanla güçleneceğini" söyledi. Bu arada federal bir yargıç, Musk ve DOGE'yi hükümet operasyonları üzerinde yasadışı güç kullanmakla suçlayan bir davanın devam etmesine izin verdi. 14 eyalet tarafından açılan dava, Musk ve DOGE'nin Anayasa'yı ihlal ederek yasadışı olarak hükümet veri sistemlerine eriştiğini, federal çalışanları işten çıkardığını ve federal kurumlardaki sözleşmeleri iptal ettiğini iddia ediyor.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Musk, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada siyasete "biraz fazla zaman" harcadığını itiraf etti. Bazı eleştirmenler bunun Tesla'nın performansını etkilediğini öne sürüyor.

Açıklamasında, "Sanırım siyasete muhtemelen biraz fazla zaman harcadım" diyen Musk, ancak DOGE'ye harcadığı zamanın birçok kişinin inandığı kadar önemli olmadığını ve medya kapsamının katılımını olduğundan fazla gösterdiğini söyledi. "Şirketlerimi bırakmış gibi değilim. Sadece göreli zaman tahsisi muhtemelen hükümet tarafında biraz fazla yüksekti ve son haftalarda bunu önemli ölçüde azalttım" diye ekledi.

Musk, Tesla'nın ilk çeyrek raporunda DOGE'ye harcadığı zamanın Mayıs ayında önemli ölçüde düşeceğini açıkladığında, şirketin net gelirinde yüzde 80 düşüş bildirmesine rağmen Tesla hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 5'ten fazla yükseldi.

31 Mart itibarıyla Tesla halen şu anda yaklaşık 1,24 milyar dolar değerinde 11.509 Bitcoin tutuyor. Tesla hisseleri, kısmen Musk'ın dikkatini şirketten uzaklaştırması ve Tesla'nın ilk çeyrekte satışlarının önemli ölçüde düşmesi nedeniyle yılbaşından bu yana yüzde 5,9 düştü. Ancak bu düşüş, 2025'te yine ekside olan Apple, Nvidia, Amazon ve Google gibi diğer büyük teknoloji şirketleriyle uyumlu.