El Salvador'dan dikkat çeken Bitcoin açıklaması

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, ülkesinin Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından beklenilen yaygınlığa ulaşılamadığını açıkladı. Ülkesinin Bitcoin hamlesini değerlendiren Bukele, kripto para biriminin ülke genelinde istenilen düzeyde benimsenmediğini ifade etti.

Bukele'nin Bitcoin İtirafı

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, ülkesinin Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından geçen süreyi değerlendirdi. Konu hakkında açıklama yapan Bukele, kripto para biriminin ülke genelinde istenen düzeyde yaygınlaşamadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Bukele, "Bitcoin kullanımını hiçbir vatandaşımıza dayatmadık, sadece bir seçenek olarak sunduk." diyerek projenin gönüllülük esasına dayandığını vurguladı. Buna rağmen, kripto para birimini benimseyen vatandaşların son dönemdeki fiyat artışlarından önemli kazançlar elde ettiğini belirtti.

2021 yılının Eylül ayında dünyada bir ilke imza atan El Salvador, Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanıyan ilk ülke olmuştu. Hükümet, bu hamleyle ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmayı ve ekonomik bağımsızlığı artırmayı hedeflemişti. Proje kapsamında vatandaşlara dijital cüzdanlar dağıtılmış ve volkanik enerji kullanılarak Bitcoin madenciliği yapılması planlanmıştı.

Bukele, başlangıçta yapılan 75 milyon dolarlık yatırımın ve Chivo adlı dijital cüzdana kaydolan vatandaşlara dağıtılan Bitcoin'lerin, fiyat artışlarıyla birlikte olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Bukele, kripto paranın ülke genelinde daha fazla yaygınlaşmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

Bitcoin'in geleceği konusunda iyimser olduğunu belirten Bukele, buna rağmen bu kripto para birimini geleceğin tek para birimi olarak görmediğini açıkladı. Uluslararası alanda Bitcoin'e artan ilgiyi ve yatırımcı talebini de olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

El Salvador'un bu cesur adımı, Uluslararası Para Fonu ve kredi derecelendirme kuruluşları gibi finansal otoritelerden eleştiriler almasına neden olmuştu. Bukele yönetimi, beklenen olumsuz senaryoların gerçekleşmediğini savunmaya devam ediyor.