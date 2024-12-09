El Salvador Bitcoin kazançlarıyla rekor kırmaya devam ediyor

El Salvador Bitcoin kazançlarıyla rekor kırmaya devam ediyor
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El Salvador Bitcoin kazançlarıyla rekor kırmaya devam ediyor
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El Salvador, Nayib Bukele'nin yönetimi altında, Bitcoin yatırımlarından 333 milyon dolar gelir sağlayarak dikkat çekti. Ülke, kripto para birimlerini yasal ödeme aracı olarak benimsemiş ilk ülke olma özelliğini taşıyor ve bu alanda önemli bir başarıya imza atmış durumda.

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin liderliğinde, Bitcoin'in değeri 100.000 doları aşarken, ülke bu kripto para biriminden 333 milyon dolarlık rekor bir gelir elde etti. Ülke, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olarak, bu alanda öncü bir adım atmış bulunuyor.

El Salvador Bitcoin ile Yeni Bir Sayfa Açtı

El Salvador'un cesur Bitcoin hamlesinin meyvelerini toplamaya başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesini yakalamasıyla birlikte ülkenin Bitcoin'den elde ettiği kazanç 333 milyon doları aştı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ülkesinin Bitcoin yatırımlarına ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre El Salvador'un Bitcoin'e toplam yatırımı 270 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Nayib Tracker tarafından sağlanan verilerine göre El Salvador'un elinde şu anda 6.180 Bitcoin bulunuyor. Ülke, her bir Bitcoin için ortalama 44.740 dolar ödeme yaparken, güncel piyasa koşullarında bu rakam yüzde 122'lik değer artışına işaret ediyor.

Kripto para birimini yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke unvanını taşıyan El Salvador, 2022 yılının başında "dolar-maliyet ortalaması" stratejisini benimsemişti. Bu strateji kapsamında düzenli Bitcoin alımları gerçekleştiren ülke, turizm gelirlerinde de artış yaşandığını bildirdi.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador'un bu başarılı görünen politikasına temkinli yaklaşıyor. Kurum, finansal istikrar açısından endişelerini dile getirerek, ülkeyi 2022 Mayıs ayından bu yana Bitcoin politikalarını gözden geçirmeye davet ediyor. IMF İletişim Direktörü Julie Kozack, kamu sektörünün kripto para birimine olan maruziyetinin azaltılması gerektiğini vurguladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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