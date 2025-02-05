El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor: Ülkenin toplam Bitcoin miktarı herkesi şaşırtıyor

El Salvador, son bir ayda gerçekleştirdiği Bitcoin alımlarıyla dijital varlık portföyünü genişletmeye devam ediyor. Ülkenin toplam Bitcoin varlığı 6.068'e ulaşırken, portföyün toplam değeri 554 milyon doları aştı. Son olarak 4 Şubat'ta ortalama 101.816 dolarlık fiyattan 11 Bitcoin alan El Salvador, stratejik rezerv oluşturma hedefine doğru ilerliyor.

Kripto Para Piyasasındaki Dalgalanmalara Rağmen El Salvador Bitcoin Alımlarını Sürdürüyor

El Salvador, kripto para piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen Bitcoin alımlarına devam ederek toplam varlığını 6.068 Bitcoin'e yükseltti. Ülkenin dijital varlık portföyünün değeri son alımlarla birlikte 554 milyon doları aştı.

Ülkenin Bitcoin Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Şubat'ta gerçekleştirilen işlemde ortalama 101.816 dolar seviyesinden 11 Bitcoin alındı. Bu alım için yaklaşık 1,1 milyon dolar harcanırken, ardından yapılan ek işlemde 99.114 dolar karşılığında 1 Bitcoin daha edinildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan bilgilerde, Bitcoin Ofisi son bir hafta içinde 21 Bitcoin, son 30 günlük dönemde ise toplam 60 Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ofis, "Dünyanın ilk Stratejik Bitcoin Rezervi büyümeye ve El Salvador kazanmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Piyasa verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte 96.000 dolara kadar geriledi, ancak toparlanarak 98.000 dolar seviyesine yükseldi. CoinGecko'nun verilerine göre kripto paranın günlük en yüksek değeri 100.700 doların altında seyretti.

Öte yandan, El Salvador Başkanı Nayib Bukele'nin geçtiğimiz ay Uluslararası Para Fonu (IMF) ile imzaladığı 1,4 milyar dolarlık anlaşma sonrasında, ülke Bitcoin politikalarında bazı değişikliklere gitti. Bu kapsamda, özel sektörün Bitcoin kullanımı isteğe bağlı hale getirilirken, devlet destekli Chivo kripto cüzdanının kullanımı azaltıldı.

Geçtiğimiz haftalarda El Salvador Kongresi, IMF anlaşması doğrultusunda Bitcoin yasalarında değişiklik öngören tasarıyı hızla onayladı. Buna rağmen, Ulusal Bitcoin Ofisi Direktörü Stacy Herbert, Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada ülkenin Bitcoin alım stratejisinde bir değişiklik olmadığını vurguladı. Ofis sözcüsü, konu hakkında yaptığı açıklamada, El Salvador'un Bitcoin alımlarına devam edeceğini ve 2025 yılına odaklanarak planlarının bu yönde şekilleneceğini belirtti.