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El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor

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El Salvador, IMF ile anlaşmasına rağmen Bitcoin yatırımlarını genişletti. Ulusal Bitcoin Ofisi, 1 milyon dolar değerinde 11 yeni Bitcoin eklediğini duyurdu. Bu durum, ülkenin kripto para birimine olan bağlılığını ve uluslararası finans kurumlarıyla olan gergin ilişkisini yansıtıyor.

El Salvador, IMF ile yapılan 1,4 milyar dolarlık kredi anlaşmasının ardından ekonomik politikalarına meydan okurcasına 11 Bitcoin daha ekledi. Bu stratejik hamle, ülkenin Bitcoin yatırımlarını genişletme kararlılığını gösteriyor ve global finans otoriteleriyle olan çelişkili ilişkisini vurguluyor.

El Salvador IMF Sınırlamalarına Rağmen Bitcoin Alımlarını Sürdürüyor

El Salvador hükümeti, Uluslararası Para Fonu ile varılan kredi anlaşmasının mürekkebi kurumadan Bitcoin varlıklarını artırma kararı aldı. Ülkenin Ulusal Bitcoin Ofisi, 19 Aralık tarihinde 1 milyon dolarlık yeni bir Bitcoin yatırımı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin 2022 yılının Kasım ayında başlattığı günlük Bitcoin alım stratejisi kapsamında gerçekleştirilen son işlemle birlikte, ülkenin toplam Bitcoin varlığı 5.980,77'ye yükseldi. Bitcoin'in 97 bin dolar seviyesindeki piyasa değeri göz önüne alındığında, El Salvador'un kripto para varlıklarının toplam değeri 580 milyon dolara ulaştı.

Dikkat çeken bu hamle, El Salvador'un IMF ile 18 Aralık'ta imzaladığı 1,4 milyar dolarlık kredi anlaşmasının hemen ardından geldi. Söz konusu anlaşma, ülkenin Bitcoin faaliyetlerini sınırlandırma şartını içermesine rağmen, Ulusal Bitcoin Ofisi Direktörü Stacy Herbert, kripto para alımlarının hızlanarak devam edeceğini açıkladı.

Anlaşma kapsamında El Salvador, kamu sektörünün Bitcoin işlemlerini azaltma ve vergi ödemelerini yalnızca ABD doları ile kabul etme gibi taahhütlerde bulundu. Ayrıca, devletin Chivo dijital cüzdanı üzerindeki kontrolünün azaltılması da anlaşma şartları arasında yer aldı.

2021 yılının Eylül ayında Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke unvanını alan El Salvador, bu politikasından vazgeçmeye niyetli görünmüyor. Bitcoin Ofisi sözcüsü, mevcut varlıkların satılmayacağını ve Bitcoin'in ülke ekonomi stratejisindeki merkezi konumunu koruyacağını vurguladı.

IMF İcra Kurulu'nun anlaşmayı onaylaması beklenirken, dört yıllık müzakere sürecinin Bukele'nin Bitcoin politikaları nedeniyle bu noktaya geldiği belirtiliyor. Herbert, özel sektör Bitcoin cüzdanlarının ülkedeki faaliyetlerinin devam edeceğini ve Chivo cüzdanının geleceği hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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