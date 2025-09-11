Haberler

Dünya kripto para düzenlemeleri yaparken Hindistan farklı yol seçti

Dünya kripto para düzenlemeleri yaparken Hindistan farklı yol seçti
Hindistan kripto düzenlemesinin sektöre yasal onay vereceği endişesiyle kapsamlı mevzuat çıkarmayacağını resmen açıkladı. Reuters'ın elde ettiği hükümet belgesine göre kısmi denetim sürdürülecek. Hindistan Merkez Bankası sistemik risk kaygılarını temel gerekçe gösteriyor. Chainalysis verilerine göre Hindistan küresel kripto benimsemede lider konumda bulunmasına rağmen dikkatli tutum sergiliyor.

Hindistan hükümeti kripto para düzenlemesi konusunda beklenmedik bir karar aldı. Reuters'ın eriştiği resmî belgeye göre ülke kapsamlı düzenleme yerine mevcut sınırlı kontrol sistemini sürdürmeyi tercih ediyor.

Hindistan Kripto Para Sektörüne Kapılarını Kapatıyor

Hindistan Merkez Bankasının değerlendirmelerine göre kripto paraları etkin şekilde düzenlemek son derece zorlu bir süreç. Hükümet belgesi, dijital varlıkları ana akım finansal sisteme entegre etmenin beklenmedik riskler yaratacağını vurguluyor.

Belge, mutlak yasaklamanın büyük ölçüde spekülatif kripto varlıkların endişe verici risklerini ele alabileceğini ancak eşler arası transferleri veya merkeziyetsiz borsalardaki (DeFi) faaliyetleri önleyemeyeceğini kaydetti.

Şu anda küresel borsalar kara para aklamayla mücadele kontrolleri için yerel bir otoriteye kaydolmaları halinde Hindistan'da faaliyet gösterebilirler. Ancak kripto kazançları üzerindeki ağır vergiler ve merkez bankasının tekrarlanan uyarıları resmi finansal sistem içindeki ticareti minimal seviyede tuttu.

Hintliler yaklaşık 4,5 milyar dolar kripto para saklıyor, hükümetin ne önemli ne de finansal istikrar için tehdit oluşturmadığını belirttiği bir miktar. Sınırlı düzenleyici netlik şimdiye kadar riskleri kontrol altında tuttu, vergi ve diğer yasaların spekülasyonu caydırdığını ve dolandırıcılığı cezalandırdığını kaydetti.

Dünya çapında yaklaşımların farklılık göstermesiyle kripto paralar için net veya tek tip bir politika yolu belirlemenin basit olmadığını vurguladı.

