Dünya devi havayolu artık Bitcoin ve kripto parayla bilet satacak

Emirates ve Cryptocom, bu alanda birlikte çalışacaklarını duyurmuştu. Emirates, Bitcoin ödemelerine ilişkin ilk sinyali 2022'de vermiş, son adımla Cryptocom kullanıcılarının ödemelerde herhangi bir dijital varlığı kullanmasına imkân tanınmıştı. Yeni düzenlemeye göre Cryptocom hesabı olan yolcular, Emirates üzerinden ya da Emirates uygulamasından bilet alırken ödeme adımında Cryptocom Pay'i seçebilecek. Seçenek şimdilik yalnızca, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi cinsinden fiyatlandırılan ve biletler şimdilik sadece BAE'de yaşayan yolculara sunuluyor.

Emirates'in Başkan Yardımcısı ve Ticari Direktörü Adnan Kazim, adımın parasını ve seyahatlerini büyük ölçüde telefonlarından yöneten, dijital konularda akıcı genç bir kuşağın hızla değişen tercihlerini yansıttığını söyledi. Kazim'e göre bu kuşak, uçtukları havayolu şirketlerinin de bu tempoya ayak uydurmasını bekliyor.

ENTEGRASYON DUBAİ LİSANSLI ALTYAPI ÜZERİNDEN İŞLİYOR

Entegrasyon, Cryptocom'un Dubai lisanslı kuruluşu üzerinden yürütülüyor. Şirkete göre bu kuruluş, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası'ndan Saklı Değer Hizmetleri lisansı alan ilk sanal varlık hizmet sağlayıcısı oldu.

Adım, daha geniş kamu hedeflerine de katkı sağlıyor. Girişim, D33 Ekonomik Gündemi'nin parçası olan Dubai'nin Nakitsiz Stratejisi'ni destekliyor. Bu strateji, 2026 sonuna kadar emirlikteki kamu ve özel sektör işlemlerinin yüzde 90'ını dijital hale getirmeyi amaçlıyor. Gelişme, Emirates'in dijital ödemeleri ilerletmek için Dubai Finans ile daha önce kurduğu ortaklığın ardından geldi. Cryptocom da kamu hizmetlerine yönelik dijital ödemeleri kabul etmek için Dubai Finans ile ayrı bir anlaşma yapmıştı.

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