Donald Trump'ın memecoin projesi rekor kırmaya devam ediyor

Kripto piyasalarında sürpriz bir gelişme yaşandı ve "OFFICIAL TRUMP" ($TRUMP) isimli memecoin, Donald Trump'ın net değerini beş kat artırarak büyük bir çıkış yaptı. Solana Blockchain üzerinde başlatılan bu yeni token, 24 saat içinde 10 milyar dolarlık işlem hacmi ile tüm zamanların rekorlarını kırdı. Yatırımcılar ve pazar gözlemcileri, bu hızlı yükselişin etkilerini ve gelecekteki potansiyelini merakla takip ediyor.

Trump Kripto Dünyasında Yeni Bir Dönem Başlattı

Kripto para dünyasında yeni bir dalga başlatan "OFFICIAL TRUMP" ($TRUMP) memecoin, Solana Blockchain ağında gerçekleştirdiği çıkış ile dijital varlık piyasalarında büyük yankı uyandırdı. 18 Ocak 2025 tarihinde piyasaya sürülen token, ilk 24 saatte 21.05 milyar doları aşan işlem hacmine ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social ve X platformlarından duyurduğu token, piyasaya çıkışından yalnızca üç saat sonra 8 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak kripto para sıralamasında ilk 30'a yerleşti. Güncel verilere göre yüzde 240 değer artışı yaşayan TRUMP'ın mevcut piyasa değeri 5,7 milyar dolar seviyesinde seyrederken, tam seyreltilmiş değeri 28,5 milyar dolara ulaştı.

Tokenın göz kamaştıran yükselişi, Solana ekosisteminde domino etkisi yarattı. SOL, bu gelişmelerin etkisiyle 270 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı ve Ether karşısında 0,081 ile tarihi zirveyi gördü. Ancak projenin meşruiyeti konusunda endişeler de yok değil. Özellikle tokenların yüzde 80'inin tek bir cüzdanda toplanması ve sosyal medya hesaplarının güvenliği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Son olarak pek çok kripto para borsası tarafından listelenen bu kripto para biriminin en yüksek fiyatı 75.35 dolar oldu ve $TRUMP kripto para birimi şu sıralar 70.47 dolardan işlem görüyor.