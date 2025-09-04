Dolar destekli kripto para borsaları güç kazanıyor
ABD doları destekli kripto borsalar 279 milyar dolar hacimle rekor kırdı. Cryptocom, Coinbase ve Kraken liderliği ele geçirirken Amerikan yatırımcılar küresel hacmin yüzde 10'unu kontrol ediyor. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) açıklamaları Binance erişimi konusunda belirsizlik yaratırken ABD dışı borsalar 850 milyar dolar hacim işledi.
Kripto piyasasında ABD merkezli platformlar önemli bir dönüşüm yaşıyor. Düzenlenmiş borsa ekosistemi içinde faaliyet gösteren platformlar, ABD rakiplerine karşı güçlü bir performans sergilemeye başladı. Bu gelişme, Amerikalı yatırımcıların sınırlı seçeneklere rağmen piyasadaki etkilerini koruduğunu gösteriyor.
Amerikan Kripto Yatırımcıları Sınırlı Seçeneklere Rağmen Piyasayı Etkiliyor
USDT ve USDC gibi dolar destekli stablecoinler üzerinden gerçekleşen işlemler, geleneksel finansal sistemle kripto dünyası arasındaki köprüyü güçlendirdi. Cryptocom, Coinbase ve Kraken gibi önde gelen platformlar, düzenleyici uyum konusundaki titiz yaklaşımlarıyla pazar paylarını artırmayı başardı.
Küçük ölçekli platformlar da bu yükselişten önemli ölçüde faydalandı. Düzenleyici çerçeve içinde faaliyet göstermenin avantajları belirginleşirken, yatırımcı güveni artış gösterdi.
CFTC'nin dış borsa düzenlemeleri konusundaki yakın tarihli açıklamaları, piyasada belirsizlik yarattı Amerikalıların Binance gibi küresel platformlara yeniden erişebileceği ihtimali, mevcut borsa dengesini değiştirebilir.
Binance'in piyasa etkisi, faaliyet gösteremediği bölgelerde bile derin bir şekilde hissediliyor. Potansiyel düzenleyici değişiklikler, ABD kripto piyasasının geleceğini şekillendirecek kritik gelişmeler olarak yakından takip ediliyor.