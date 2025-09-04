Haberler

Dolar destekli kripto para borsaları güç kazanıyor

Dolar destekli kripto para borsaları güç kazanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD doları destekli kripto borsalar 279 milyar dolar hacimle rekor kırdı. Cryptocom, Coinbase ve Kraken liderliği ele geçirirken Amerikan yatırımcılar küresel hacmin yüzde 10'unu kontrol ediyor. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) açıklamaları Binance erişimi konusunda belirsizlik yaratırken ABD dışı borsalar 850 milyar dolar hacim işledi.

Kripto piyasasında ABD merkezli platformlar önemli bir dönüşüm yaşıyor. Düzenlenmiş borsa ekosistemi içinde faaliyet gösteren platformlar, ABD rakiplerine karşı güçlü bir performans sergilemeye başladı. Bu gelişme, Amerikalı yatırımcıların sınırlı seçeneklere rağmen piyasadaki etkilerini koruduğunu gösteriyor.

Amerikan Kripto Yatırımcıları Sınırlı Seçeneklere Rağmen Piyasayı Etkiliyor

USDT ve USDC gibi dolar destekli stablecoinler üzerinden gerçekleşen işlemler, geleneksel finansal sistemle kripto dünyası arasındaki köprüyü güçlendirdi. Cryptocom, Coinbase ve Kraken gibi önde gelen platformlar, düzenleyici uyum konusundaki titiz yaklaşımlarıyla pazar paylarını artırmayı başardı.

Küçük ölçekli platformlar da bu yükselişten önemli ölçüde faydalandı. Düzenleyici çerçeve içinde faaliyet göstermenin avantajları belirginleşirken, yatırımcı güveni artış gösterdi.

CFTC'nin dış borsa düzenlemeleri konusundaki yakın tarihli açıklamaları, piyasada belirsizlik yarattı Amerikalıların Binance gibi küresel platformlara yeniden erişebileceği ihtimali, mevcut borsa dengesini değiştirebilir.

Binance'in piyasa etkisi, faaliyet gösteremediği bölgelerde bile derin bir şekilde hissediliyor. Potansiyel düzenleyici değişiklikler, ABD kripto piyasasının geleceğini şekillendirecek kritik gelişmeler olarak yakından takip ediliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Kritik görüşme başladı: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlıyor

Ankara'da kritik görüşme! Gelenek yine bozulmadı
CHP'nin Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongreleri iptal edildi

CHP'ye bir şok daha! İstanbul'da üç ilçede kongreler iptal
Ali Mahir Başarır il başkanlığının önünde meydan okudu: Gürsel Tekin buraya gelmeye teşebbüs ederse...

İl başkanlığının önünde meydan okudu: Gürsel Tekin buraya gelirse...

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! 'Yapamazsın' dediler ama o başardı

Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" dediler ama o başardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'da

Hagi'nin oğlu Süper Lig'e geldi
title