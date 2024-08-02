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Do Kwon'un hangi ülkeye iade edileceği belli oldu

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Karadağ Temyiz Mahkemesi, ABD'nin talebini geri çevirerek Do Kwon'un Güney Kore'ye iadesine karar verdi. Bu karar, Kwon'un uzun süren hukuki sürecinde yeni bir sayfa açıyor. Hem ABD hem de Güney Kore'nin ağır suçlamalarıyla karşı karşıya olan Kwon, şimdi yargı sürecini kendi ülkesinde yüzleşecek.

Karadağ'daki temyiz mahkemesi, kripto dünyasının uzun süredir beklediği bir kararı açıkladı. Eski Terraform Labs CEO'su Do Kwon'un ABD'ye iade talebi reddedilirken, Güney Kore'ye gönderilmesine hükmedildi. Bu karar, 40 milyar dolarlık kayba neden olan algoritmik stablecoin Terra USD (UST) çöküşünün ardından uluslararası bir hukuk mücadelesine dönüşen olayda yeni bir dönüm noktası oluşturuyor.

Do Kwon Güney Kore'ye İade Edilecek

Kripto dünyasının merakla beklediği ve Karadağ'da yaşanan hukuki mücadele sonuçlandı. Ülkenin temyiz mahkemesi, tartışmalı kripto girişimci Do Kwon'un ABD'ye iadesini reddetti. Mahkeme tarafından açıklanan karara göre eski Terraform Labs CEO'su Güney Kore'ye gönderilecek.

Bu karar, Podgorica Yüksek Mahkemesi'nin Haziran ayı sonunda verdiği hükmü doğruluyor. Uzun süredir devam eden iade tartışmalarında Kwon'un hukuk ekibi, Güney Kore seçeneğini destekliyordu. Bunun nedeni, ülkedeki mali suçlara ilişkin ceza sürelerinin genellikle 30-40 yıl arasında olması.

Kwon'un macerası, geçen yıl Mart ayında Karadağ'da yakalanmasıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Dubai'ye gitmeye çalışırken sahte Kosta Rika pasaportuyla yakalanan Kwon, o zamandan beri hukuki bir çıkmazın içinde.

Hem ABD hem de Güney Kore, Kwon hakkında ciddi suçlamalar yöneltiyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2023 Şubat ayında Terraform ve Kwon'u, Terra USD (UST) projesiyle ilgili suçlamıştı. Bu çöküş, kripto piyasasında 40 milyar dolarlık bir kayba yol açmıştı.

Mayıs ayında SEC ile varılan anlaşma, şirketi 3,58 milyar dolar tazminat ve 420 milyon dolar sivil ceza ödemeye zorladı. Toplam 4,47 milyar dolarlık bu anlaşma, aynı zamanda Kwon'un gelecekte herhangi bir halka açık şirkette yönetici veya memur olarak görev almasını yasaklıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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