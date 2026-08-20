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Dev bankadan Bitcoin yatırımcısını sevindirecek yıl sonu tahmini

Dev bankadan Bitcoin yatırımcısını sevindirecek yıl sonu tahmini
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Küresel yatırım bankası Standard Chartered, Bitcoin'deki (BTC) son ralliyle birlikte yıl sonu beklentisini yeniden gündeme getirdi. Bankaya göre kritik eşik 65 bin 500 dolar ve bu seviyenin aşılması düşüş döngüsünün bittiğini teyit edebilir.

Bankanın dijital varlık araştırmaları başkanı Geoff Kendrick, müşterilerine gönderdiği notta yatırımcıların artık çok daha yüksek bir seviyeye göre konumlanması gerektiğini yazdı. Kendrick'in işaret ettiği hedef, 2026 sonuna kadar 100 bin dolar. Analist bu görüşünü teknik tablonun yanı sıra Bitcoin'in dört yıllık döngü dinamiklerine dayandırıyor ve bu dinamiklerin yakın bir dip oluşumuna işaret ettiğini savunuyor.

Beklentiyi tetikleyen karar dün Washington'dan geldi. ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik likidite destekli geri alım işlemlerinin üst sınırını en az iki katına çıkaracağını duyurdu. Vadesine 10 ila 20 yıl ve 20 ila 30 yıl kalan tahvilleri hedefleyen işlemlerde tutar, her bir operasyon için 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara yükselecek. Genişletilmiş program 9 Eylül ile 4 Kasım arasında yürütülecek. Duyurunun ardından uzun vadeli tahvil getirileri sert biçimde geriledi ve tahvil satışının piyasalara yaydığı baskı bir miktar hafifledi.

"BİTCOİN'İN SEVDİĞİ TÜRDEN BİR GELİŞME"

Kendrick, Hazine'nin adımını Bitcoin açısından doğrudan olumlu buluyor. Analist, kararın "Bitcoin'in tam da sevdiği türden bir gelişme" olduğunu belirtti. Bu değerlendirmenin arkasında iki gerekçe bulunuyor. Bitcoin geçmişte kamu otoritelerinin likidite müdahalelerinden fayda sağlama eğilimi gösterdi. Sabit arz yapısı da varlığı paranın değer kaybına karşı dirençli kılıyor.

Uzun vadeli getirilerin gerilemesi kripto tarafında somut bir etki yaratıyor. Getirisi olmayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyeti düşüyor ve risk iştahı güçleniyor. Bitcoin dün bu tabloya tipik bir riskli varlık gibi tepki verdi. Fiyat hisse senetleriyle birlikte yükselirken dolar sert biçimde değer kaybetti. Bitcoin dün yüzde 6'yı aşan kazançla 69 bin dolara dayandı ve haziran başından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yükseliş gece saatlerinde de sürdü, varlık 69 bin 500 doların üzerinde işlem gördü.

OYNAKLIK 17 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Toparlanma, Bitcoin için alışılmadık biçimde sakin geçen bir dönemin ardından geldi. Varlık ekimde 126 bin 80 dolarla rekorunu kırdıktan sonra sert biçimde geriledi, ancak bu düşüş tarihindeki en sığ düşüş dönemi olmayı sürdürüyor.

Oynaklık tarafındaki tablo da bu sakinliği doğruluyor. Varlık yöneticisi Fidelity, Bitcoin'in mevcut oynaklığının 17 yıllık geçmişindeki günlerin yüzde 98,5'inden daha düşük olduğunu açıkladı. Böylesi sıkışmış dönemler genellikle sert hareketlerle çözülüyor. Kendrick'in işaret ettiği 65 bin 500 dolarlık eşik de bu nedenle önümüzdeki günlerin kritik seviyesi olacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
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