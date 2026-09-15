Dev bankadan Arbitrum için rekor artış tahmini

Banka, ARB'yi araştırma kapsamına alırken 2026 sonu için 0,50 dolar, 2027 için 1,50 dolar, 2028 için 3,50 dolar ve 2029 için 6,50 dolar tahmininde bulundu. Banka, uzun vadeli hedefini 2030 sonunda 10 dolar olarak belirledi.

ARB, araştırma notunun yayımlandığı sırada yaklaşık 0,13 dolardan işlem görüyordu. Buna göre son hedef mevcut seviyenin yaklaşık 70 katına karşılık geliyor. Banka ayrıca ARB'nin tahmin dönemi boyunca Bitcoin ve Ethereum'dan daha iyi performans göstereceğini öngördü. Söz konusu rakamlar bankanın benimseme ve gelir varsayımlarına dayanan fiyat tahminlerini yansıtıyor ve kesin sonuç anlamına gelmiyor.

Standard Chartered Dijital Varlık Araştırmaları Küresel Başkanı Geoff Kendrick, Arbitrum'un geleneksel finans şirketlerinin kendi blok zincirlerini kurmasına yardımcı olan altyapı sağlayıcısı rolünü öne çıkardı. Kendrick'e göre kripto sektöründe gelirin daha belirleyici hale gelmesi, gelir odaklı iş modeli nedeniyle ARB'yi destekleyebilir.

ROBINHOOD CHAIN ARBITRUM'A GELİR SAĞLIYOR

Bankanın tezinin merkezinde 1 Temmuz'da faaliyete geçen Robinhood Chain bulunuyor. Ethereum üzerinde çalışan ikinci katman ağı, Arbitrum teknolojisini kullanıyor. Arbitrum Expansion Program kapsamında dış ağlar net protokol gelirlerinin yüzde 10'unu ekosisteme aktarıyor. Bunun yüzde 8'i ArbitrumDAO hazinesine, yüzde 2'si ise geliştirici fonuna gidiyor.

Standard Chartered, Robinhood Chain'in eylül ayının ilk iki haftasında günlük ortalama 2,8 milyon dolar ücret geliri ürettiğini hesapladı. Bankanın mevcut hıza dayanan tahminine göre Arbitrum ekosistemi eylül ayında bu ağdan yaklaşık 5 milyon dolar lisans geliri elde edebilir. Bu tutar tamamlanmış aylık sonuç niteliği taşımıyor. Rakam, araştırma notundaki öngörüyü ifade ediyor.

Arbitrum Foundation'ın daha önce açıkladığı veriler, modelin ilk gelirlerini temmuz ayında ürettiğini gösterdi. Robinhood Chain'in faaliyete geçtiği ay Arbitrum Expansion Program üzerinden 360 bin dolar lisans geliri kaydedildi. Bu kalem, aynı ay ArbitrumDAO gelirlerinin yüzde 35'ini oluşturdu.

Standard Chartered, Robinhood Chain'in erken dönem performansının başka finans kuruluşlarını da Arbitrum altyapısına yöneltebileceğini düşünüyor. Yeni kurumsal ağların aynı gelir paylaşımı modelini kullanması, ArbitrumDAO'ya aktarılan lisans ücretlerini artırabilir.

10 DOLARLIK HEDEF ÜÇ BÜYÜK VARSAYIMA BAĞLI

Tahminin ikinci dayanağını tokenlaştırılmış varlıkların büyümesi oluşturuyor. Standard Chartered, zincir üstündeki tokenlaştırılmış varlıkların değerinin yaklaşık 340 milyar dolardan 2028 sonunda 4 trilyon dolara çıkacağını öngörüyor. Banka, tokenlaştırılmış hisse senedi piyasasının da aynı tarihte 750 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Banka, bu senaryonun önündeki riskleri de sıraladı. Tokenlaştırılmış varlıkların beklenenden yavaş büyümesi, diğer blok zincirlerinin rekabeti ve ARB tokeninin ağ gelirlerinden doğrudan pay almaması fiyat hedefini zayıflatabilir. ABD'deki tokenlaştırılmış menkul kıymet kuralları ile henüz kabul edilmeyen CLARITY yasası da kurumsal benimsemenin hızını etkileyebilir.

ARB sahipleri ArbitrumDAO ve hazinesi üzerinde yönetişim hakkına sahip olsa da ağ gelirleri otomatik olarak token sahiplerine dağıtılmıyor. Bu nedenle 10 dolarlık hedef ağ kullanımının artmasıyla birlikte piyasanın ARB'nin yönetişim ve gelir modeli için daha yüksek değer biçmesine de bağlı bulunuyor.