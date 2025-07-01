Dev Alman bankası kripto para ticaretine başlıyor

Dev Alman bankası kripto para ticaretine başlıyor
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Almanya'nın en büyük bankalarından Sparkassen-Finanzgruppe, 50 milyondan fazla müşterisine 2026 yazına kadar kripto ticaret hizmeti sunacağını duyurdu. Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesiyle birlikte strateji değiştiren banka devi, daha önce kripto işlemlerini engellemişti. Uzmanlar bu adımı ana akım kripto benimsenmesi için tarihi hamle olarak değerlendiriyor.

Alman finans devlerinden Sparkassen-Finanzgruppe, yerel bankalar ağının ana şirketini oluşturuyor. Bu dev organizasyon, 2015 yılında müşterilerinin kripto alımlarını engelleyen ve volatilite endişeleriyle sektörden uzak duran bir yaklaşım sergilemişti. Ancak Dekabank ortaklığıyla kapsamlı kripto hizmetleri sunmaya hazırlanıyor.

Sparkassen 2026'da Kripto Pazarına Giriş Yapıyor

Sparkassen-Finanzgruppe'un bu kararı, Avrupa'daki geleneksel bankaların kripto para dünyasına bakış açısını değiştiren önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Kurum, 2,5 trilyon euro yönetim altındaki varlığıyla Avrupa'nın en büyük finansal gruplarından biri konumunda.

Alman Tasarruf Bankaları Birliği'nin yaptığı açıklamada, "Tasarruf Bankaları Finans Grubu düzenlenmiş bir kripto teklifine güvenilir erişim sağlayacak" denildi. Yetkililerin belirttiğine göre bu hizmet müşteri talebine yanıt veriyor ve aralık ayında yürürlüğe giren MiCA düzenlemesi kapsamında zaten kapsanıyor.

Sparkassen yöneticileri daha önce volatilite ve risk endişelerini gerekçe göstererek kripto ile ilgili herhangi bir hizmeti reddetmişti. Bankacılık devi ayrıca 2015 yılında tüm müşteriler için kripto satın alımlarını engellemişti.

Bu strateji değişikliği, Almanya'daki diğer büyük bankaların da benzer adımlar atmasıyla paralel seyrediyor. Ülkenin ikinci en büyük finansal kurumu DZ Bank, Eylül 2024'te Boerse Stuttgart Digital ile kripto hizmet projesi için ortaklık kurmuştu.

Kripto uzmanları, bankaların dijital varlık piyasasını kaçırma korkusu yaşadığını belirtiyor. ERA Labs kurucusu Filipp Bolotov, Sparkassen'ın bu adımını "ana akım benimsenme için büyük bir hamle" olarak değerlendirdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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