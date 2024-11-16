Demokratlar ABD seçimlerinde kripto para tutumu yüzünden kaybetti

Kripto destekleyici kripto politikalar vadeden Donald Trump'ın başkanlık başarısı, Bitcoin (BTC) fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Elizabeth Warren ve Sherrod Brown'ın öncülük ettiği kripto karşıtı yaklaşım, Demokrat Parti'ye seçimlerde ağır bir bedel ödetti.

Demokratların Kripto Karşıtlığı Seçim Yenilgisini Getirdi

Demokrat Parti'nin kripto para ekosistemini "dolandırıcıların ve üçkağıtçıların alanı" olarak nitelendiren tutumu, milyonlarca seçmeni partiden uzaklaştırdı. SEC Başkanı Gary Gensler'in Coinbase ve Kraken gibi büyük kripto para borsalarına yönelik sert düzenleyici tavrı, seçmenlerin Trump'a yönelmesinde önemli rol oynadı.

Parti içindeki kripto para destekleyici kanadın Ağustos ayında başlattığı yumuşatma girişimleri, Elizabeth Warren ve Sherrod Brown tarafından engellendi. Paradigm'den Justin Slaughter, Gensler ve Warren'ın sert tutumunun partiye pahalıya mal olduğunu vurguladı.

Trump'ın ilk kripto savunucusu başkan olma vaadi ve SEC'in düzenleyici baskısını gevşetme planı, kripto topluluğunda olumlu karşılandı. Bu gelişmeler Bitcoin fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasını sağladı.