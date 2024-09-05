DeFi için tehlike çanları: Uniswap düzenleyici radarında

Uniswap Labs, CFTC ile vardığı anlaşma sonucunda 175 bin dolar ceza ödemeyi ve Emtia Borsası Yasası'nı (CEA) ihlal eden faaliyetlerini durdurmayı kabul etti. Bu karar, merkeziyetsiz borsaların yasal statüsü konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun Uniswap Labs'e yönelik bu hamlesi, merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde bir dönüm noktası olarak görülüyor. Sektör uzmanları, bu hamlenin diğer DeFi protokolleri için de bir uyarı niteliğinde olduğunu vurguluyor.

DeFi Yasal Zeminde Sınanıyor

CFTC'nin Uniswap Labs'e yönelik yaptırım kararı, DeFi sektöründe geniş yankı uyandırdı. Komisyonun Uygulama Bölümü Direktörü Ian McGinley, dijital varlık platformları ve DeFi ekosistemleri geliştikçe Emtia Borsası Yasası'nı (CEA) kararlılıkla uygulayacaklarını belirtti. Bu açıklama, düzenleyici otoritelerin merkeziyetsiz finans alanındaki denetimlerini artıracağının sinyali olarak yorumlandı.

Ancak CFTC'nin bu hamlesi, komisyon içinde de tartışmalara neden oldu. Komisyonun beş üyesinden biri olan Summer Mersinger, bu yaptırım kararına karşı çıktı. Mersinger, ajansın "yaptırım yoluyla düzenleme" yaklaşımını sert bir dille eleştirdi ve DeFi protokollerinin nasıl uyum sağlayabileceğine dair rehberlik beklentisi içinde olduklarını dile getirdi.

Uniswap'ın cezaya konu olan Bitcoin 2x Flexible Leverage Index token (BTC2XFLI) ve Ethereum 2x Flexible Leverage Index token (ETH2XFLI) gibi kaldıraçlı token işlemlerini zaten durdurduğu belirtildi. Bu tokenların Index Coop tarafından oluşturulduğu düşünülüyor.

CFTC komisyon üyelerinden Caroline Pham da karara karşı görüş bildirdi. Pham, bu kadar kapsamlı yorumların idari bir uzlaşma emrinde değil, uygun bir kural yapma sürecinde belirlenmesinin daha doğru olacağını savundu.

Bu gelişme, Uniswap Labs'in yasal zorluklarla karşılaştığı ilk vaka değil. Nisan ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından da kayıtsız menkul kıymet borsası olarak faaliyet göstermekle suçlanmıştı. Şirket, Mayıs ayında bu suçlamalara yanıt vererek kendisini "piyasa yapılarını yeniden tasarlayan bir yazılım şirketi" olarak tanımlamıştı.

Uniswap, en popüler DeFi protokolleri arasında yer alıyor ve birçok Blockchain ağında token takasına olanak tanıyor. 4 Eylül itibarıyla Uniswap'ın toplam kilitli değeri (TVL) 4,3 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Bu gelişmeler, kripto para ve DeFi sektöründeki düzenleyici belirsizliğin devam ettiğini ve yetkililerin bu alanda daha sıkı denetim uygulamaya çalıştığını gösteriyor. Sektör oyuncuları, düzenleyicilerin yaptırım odaklı yaklaşımlarının inovasyonu engelleyebileceği endişesini taşırken, düzenleyiciler ise yatırımcı korumasını ön planda tuttuklarını vurguluyor.