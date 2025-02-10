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Çöplükteki 768 milyon dolarlık Bitcoin arama mücadelesi sona erdi

Çöplükteki 768 milyon dolarlık Bitcoin arama mücadelesi sona erdi
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Birleşik Krallık'taki Newport kentinin bir çöp sahasında gömülü olduğu iddia edilen ve şu anda 768 milyon dolar değerindeki 8.000 Bitcoin içeren kayıp hard disk, belediyenin sahanın 2025-26 mali yılında kapatılması kararıyla ulaşılamaz hale geliyor. Belediye, çevresel etkileri gerekçe göstererek kazı talebini reddetti ve sahaya güneş çiftliği kurma planını onayladı.

Kripto para dünyasının en ilginç hikayelerinden biri olan Newport belediyesinin çöp sahası kararıyla yeni bir boyut kazandı. 2013 yılında eski eşinin yanlışlıkla çöpe attığı hard diskte 8.000 Bitcoin bulunduğunu iddia eden James Howells'ın on yıllık hukuki mücadelesi, belediyenin çevre dostu enerji projesine öncelik vermesiyle sonuçsuz kaldı.

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Newport belediyesi sözcüsü, 2000'li yılların başından beri kullanılan çöp sahasının ömrünün sonuna geldiğini bildirdi. Belediye, önümüzdeki iki yıl içinde sahanın planlı bir şekilde kapatılması ve üzerinin örtülmesi için çalışıyor.

Howells, yapay zeka uzmanlarıyla geliştirdiği arama teknolojisinin belediyeye ve kamuya maliyet yüklemeden hard diski bulabileceğini iddia etti. Buna rağmen belediye, çevresel izin kapsamında kazı yapmanın mümkün olmadığını ve projenin çevre üzerinde büyük olumsuz etki yaratacağını belirtti.

Web3 yöneticisi Al Leong'a göre kayıp hard diskteki Bitcoin'ler, toplam arzın yüzde 13'üne ulaşan kayıp Bitcoin rezervinin küçük bir parçasını oluşturuyor. Tether CEO'su Paolo Ardoino ise gelecekte kuantum bilgisayarların kayıp cüzdanlardaki Bitcoin'leri kurtarabileceğini öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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