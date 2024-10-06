Coinbase SEC Savaşında yeni temyiz talebi

Kripto para dünyasının önde gelen oyuncularından Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile sürdürdüğü hukuki mücadelede yeni bir sayfa açtı. Şirket, Ripple davasındaki son gelişmeleri gerekçe göstererek, yargıçtan mevcut davanın temyiz sürecini yeniden değerlendirmesini talep etti. Bu hamle, kripto sektöründeki yasal belirsizliklerin giderilmesi ve düzenleyici çerçevenin netleştirilmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Coinbase'in SEC Savaşında Temyiz Talebi Yargıda

Kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile sürdürdüğü hukuki mücadelede yeni bir adım attı. Şirket, yargıçtan, Ripple davasındaki son gelişmeleri göz önünde bulundurarak, mevcut davanın temyiz sürecini değerlendirmesini talep etti.

Nisan ayında yapılan ilk temyiz başvurusunda Coinbase, dijital varlıkların değerlendirilmesinde kullanılan Howey Testi'nin uygulanma biçiminin İkinci Temyiz Mahkemesi tarafından incelenmesini istemişti. Şirket avukatları, konunun karmaşıklığına ve sektördeki görüş ayrılıklarına dikkat çekmişti.

SEC, bu talebin reddedilmesi gerektiğini savunarak, temyiz için yeterli gerekçe bulunmadığını öne sürmüştü. Yargıç Katherine Polk Failla henüz bir karar vermedi.

Şimdi Coinbase, SEC'in Ripple davasında yaptığı son temyiz başvurusunu gerekçe göstererek, Yargıç Failla'ya geçici bir temyiz talebinde bulundu. Kripto borsası, her iki davanın eş zamanlı olarak İkinci Daire'ye taşınmasının, mahkemeye SEC'in tutumunun yasal ve pratik sonuçları hakkında daha geniş bir perspektif sunacağını iddia ediyor.

Coinbase'in hukuk ekibi, SEC'in Howey Testi'nin ikincil piyasa dijital varlık işlemlerine uygulanmasının sektör genelinde ciddi sorunlara yol açtığını kabul ettiğini ve Ripple davasındaki temyizle bu durumu yeniden gündeme getirdiğini vurguladı. Avukatlar, "Acil ve kapsamlı bir temyiz incelemesine ihtiyaç var." açıklamasını yaptı.

Kripto hukuku uzmanı James "MetaLawMan" Murphy, geçici temyiz başvurularının genellikle kabul görmediğini ancak SEC'in Ripple davasındaki hamlesinin Coinbase'in elini güçlendirdiğini ve bu stratejinin "akıllıca" olduğunu belirtti. Murphy ayrıca, Yargıç Failla'nın Nisan ayındaki ilk temyiz talebini hâlâ sonuçlandırmamış olmasını dikkat çekici bulduğunu ifade etti.