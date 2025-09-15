Haberler

Capital Group Bitcoin stratejisini değiştirdi

Yatırım devi Capital Group, Bitcoin hazine şirketlerine yaptığı 1 milyar dolarlık yatırımı 6 milyar dolara çıkardı. Strategy hisselerindeki yüzde 2200'lük artış, temkinli fonların kripto stratejisini değiştiriyor. Kurumsal Bitcoin hazineleri 117 milyar doları aşarken, geleneksel finans dünyası Bitcoin'i emtia olarak görmeye başladı.

Geleneksel yatırım yaklaşımıyla tanınan Capital Group, son dört yılda Bitcoin ile ilgili şirketlere odaklanarak radikal bir değişiklik yaşadı. 25 yıllık deneyimli portföy yöneticisi Mark Casey'nin liderliğindeki bu hareket, geleneksel finans dünyasının kripto para varlıklarına bakış açısını yeniden şekillendiriyor.

Capital Group Bitcoin Pozisyonunu Altı Kata Çıkardı

Mark Casey, yatırım felsefesini Benjamin Graham ve Warren Buffett'tan şekillendirdiğini belirtirken, Bitcoin'i "insanlar tarafından yaratılmış en havalı şeylerden biri" olarak nitelendiriyor.

Şirketin en büyük Bitcoin pozisyonu, eski adıyla MicroStrategy olan Strategy'de bulunuyor. Capital Group, 2021'de Strategy'de 500 milyon doların üzerinde yüzde 12,3 hisse satın aldı. Bu pozisyon, şu anda yaklaşık 6,2 milyar dolar değere sahip.

Casey ekibi ve iş ortakları, bu şirketleri altın veya petrol gibi ham maddelerle ilgilenen firmalar gibi analiz ettiklerini söylüyor. "Bitcoin'i bir emtia olarak görüyoruz." diyen Casey, bu yaklaşımın geleneksel yatırım dünyasında yaygınlaştığını vurguluyor.

Bitcoin hazine şirketleri artık toplam 1 milyon BTC'den fazla tutarken, bu rakam 117 milyar doları aşıyor. Michael Saylor'ın Strategy'si 636.505 BTC ile en büyük kurumsal şirket konumunda bulunuyor Yer.

Serkan KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

