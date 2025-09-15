Capital Group Bitcoin stratejisini değiştirdi

Geleneksel yatırım yaklaşımıyla tanınan Capital Group, son dört yılda Bitcoin ile ilgili şirketlere odaklanarak radikal bir değişiklik yaşadı. 25 yıllık deneyimli portföy yöneticisi Mark Casey'nin liderliğindeki bu hareket, geleneksel finans dünyasının kripto para varlıklarına bakış açısını yeniden şekillendiriyor.

Capital Group Bitcoin Pozisyonunu Altı Kata Çıkardı

Mark Casey, yatırım felsefesini Benjamin Graham ve Warren Buffett'tan şekillendirdiğini belirtirken, Bitcoin'i "insanlar tarafından yaratılmış en havalı şeylerden biri" olarak nitelendiriyor.

Şirketin en büyük Bitcoin pozisyonu, eski adıyla MicroStrategy olan Strategy'de bulunuyor. Capital Group, 2021'de Strategy'de 500 milyon doların üzerinde yüzde 12,3 hisse satın aldı. Bu pozisyon, şu anda yaklaşık 6,2 milyar dolar değere sahip.

Casey ekibi ve iş ortakları, bu şirketleri altın veya petrol gibi ham maddelerle ilgilenen firmalar gibi analiz ettiklerini söylüyor. "Bitcoin'i bir emtia olarak görüyoruz." diyen Casey, bu yaklaşımın geleneksel yatırım dünyasında yaygınlaştığını vurguluyor.

Bitcoin hazine şirketleri artık toplam 1 milyon BTC'den fazla tutarken, bu rakam 117 milyar doları aşıyor. Michael Saylor'ın Strategy'si 636.505 BTC ile en büyük kurumsal şirket konumunda bulunuyor Yer.