Canaan'ın dördüncü çeyrek geliri iki kattan fazla arttı

Canaan, salı günü açıkladığı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre 196 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 121'lik bir artışa işaret ediyor ve şirketin son üç yıldaki en güçlü çeyrek satış performansını temsil ediyor.

Büyümenin ana kaynağı madencilik donanımı satışları oldu. Canaan, çeyrek boyunca saniyede 14,6 exahash hesaplama gücü sevk ederek rekor kırdı. Bu performansın arkasında büyük ölçüde Kuzey Amerika'dan gelen siparişler yer aldı.

MADENCİLİK OPERASYONLARI VE FİNANSAL TABLO

Şirketin madencilik operasyonları ise çeyrekte 30,4 milyon dolar gelir getirdi. Canaan, dönem boyunca 300 BTC üretti ve bu üretim, yaklaşık 101.000 dolar civarında bir zımni Bitcoin fiyatına karşılık geliyor. Ancak fiyatlar o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 32 gerileyerek 68.000 dolar seviyelerine indi.

Gelirdeki güçlü toparlanmaya karşın Canaan, 85 milyon dolarlık net zarar bildirdi. Bu kayıp, bir önceki çeyreğe kıyasla artış gösterdi. Düşüşün temel nedeni, kripto para fiyatlarındaki gerilemenin şirketin dijital varlık varlıklarında gerçeğe uygun değer kayıplarına yol açması oldu.

Canaan hisseleri salı günü yaklaşık yüzde 1,5 yükselerek 0,62 dolar civarında işlem gördü. Şirket hisseleri, geçen hafta 0,50 dolar seviyesinde tarihi düşük noktasına gerilemişti.

BİTCOİN HAZİNESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Canaan'ın ürettiği Bitcoin'i bilançosunda tutma stratejisi yeni yılda da sürdü. Aralık sonu itibarıyla şirket, yaklaşık 1.750 BTC ve 3.951 ETH tutuyordu. Bu varlıkların o dönemdeki toplam değeri yaklaşık 165 milyon dolar seviyesindeydi.

Ocak ayında şirket 83 BTC daha üretti. Bilanço düzenlemeleri ve operasyonel Bitcoin kullanımları hesaba katıldığında, ay sonu itibarıyla toplam BTC varlığı 1.778 BTC'ye yükseldi. Canaan, bu artışın bir kısmının da madencilik cihazı satışlarından elde edilen stablecoin gelirlerinin Bitcoin'e dönüştürülmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Şirket, halka açık Bitcoin tutan şirketler arasında 38. sırada yer alıyor.