Bugün popüler olan altcoinler - 25 Mart

Nillion (NIL)

Yeni piyasaya sürülen NIL, özel bir hesaplama ve depolama ağı olan Nillion'un yerel kullanım tokenidir ve şu anda gündemdeki altcoin'lerden biri.

NIL, toplam 1 milyar token arzıyla piyasaya girdi. İlk gününde, topluluğa 195,15 milyon token airdrop yoluyla dağıtıldı ve başlangıç piyasa değeri 165 milyon dolar olarak belirlendi. Ancak kar realizasyonu faaliyetlerinin artması, altcoin fiyatında düşüşe neden oldu. NIL'in piyasa değeri yüzde dört azalarak 159 milyon dolara geriledi ve token şu an 0,81 dolardan işlem görüyor.

NIL'in fiyatı düşerken işlem hacminin artması ise olumsuz bir uyumsuzluk (divergence) oluşturuyor. Bu durum, güçlü bir satış baskısını ve daha fazla yatırımcının elindeki NIL tokenlerini sattığını gösteriyor.

Bu, piyasada düşüş (ayı) sinyali olarak görülür. Çünkü alıcılar, artan token arzını dengelemekte zorlanıyor. Bu durum devam ederse, NIL fiyatı 0,80 dolarlık direnç seviyesinin altına düşebilir ve 0,73 dolara kadar gerileyebilir.

Öte yandan, yeni bir talep dalgası gelirse bu düşüş önlenebilir ve tokenin fiyatı 0,85 dolara yükselebilir.

Movement (MOVE)

MOVE, son 24 saatte yüzde yedi yükseldi ve bugün en çok aranan altcoin'ler arasında yer alıyor. Şu anda artan talep nedeniyle son yedi günün en yüksek seviyesi olan 0,46 dolardan işlem görüyor.

Günlük grafikte, MOVE'un Güç Dengesi (BoP) göstergesinin pozitif veriler sunması, alım baskısının güçlendiğini işaret ediyor. Bu önemli ivme göstergesi, şu anda sıfırın üzerinde ve 0,55 seviyesinde.

Bu gösterge, varlık üzerindeki alıcı ve satıcıların gücünü, belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerini analiz ederek ölçer. Pozitif olduğunda, alıcıların piyasada hakimiyet kurduğunu ve fiyatın yukarı yönlü hareket edebileceğini gösterir.

Eğer MOVE alıcıları piyasadaki hakimiyetini artırmaya devam ederse, fiyat 0,49 dolarlık direnç seviyesini kırarak 0,61 dolara kadar yükselebilir.

Ancak satıcılar yeniden piyasada kontrol sağlarsa, MOVE'un fiyatı 0,37 dolara kadar düşebilir.

Berachain (BERA)

Layer-1 (katman-1) coin olan BERA, bugün yükselişte olan bir diğer altcoin. Son 24 saatte yüzde on iki oranında yükselerek genel piyasa rallisini takip etti. Şu an itibarıyla token, 7,71 dolardan işlem görüyor.

Ancak bu çift haneli yükseliş, büyük bir talep artışıyla desteklenmiş görünmüyor. Bu durum, negatif Chaikin Para Akışı (CMF) göstergesiyle de teyit ediliyor. Yazının kaleme alındığı sırada -0,01 seviyesinde olan CMF göstergesi düşüş trendinde ilerliyor ve potansiyel bir fiyat düzeltmesine işaret eden olumsuz bir uyumsuzluk (bearish divergence) oluşturuyor.

CMF göstergesi, bir varlığa akan ve çıkan para miktarını ölçer. Bir fiyat rallisi sırasında bu gösterge negatife dönerse, bu durum varlığın yukarı yönlü ivmesini kaybedebileceğini ve olası bir fiyat düzeltmesine işaret edebilir.

Eğer BERA fiyatında bir geri çekilme yaşanırsa, token 7 dolara kadar düşebilir.

Öte yandan, BERA'ya yönelik yeni talepte bir artış olursa, fiyat 8,57 dolara doğru bir yükseliş başlatabilir.