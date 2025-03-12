Bugün kripto paralar neden yükseliyor? Bitcoin ve altcoin analizi

Bugün kripto paralar neden yükseliyor? Bitcoin ve altcoin analizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto piyasası son 24 saatte toparlanma gösterdi. Bitcoin yeniden 80 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, Kaspa (KAS) yüzde 17'lik bir yükseliş yaşadı. Peki, bugün kripto paralar neden yükseliyor? Gelin, hep birlikte genel piyasa analizine bakalım...

Kripto piyasasında toparlanma başladı

Toplam kripto piyasası değeri son 24 saatte 89 milyar dolar artarak 2,61 trilyon dolara ulaştı. Şu anda 2,63 trilyon dolar seviyesinde hareket eden piyasa, bu noktayı destek seviyesine çevirmeye çalışıyor. Eğer piyasa koşulları olumlu seyrini sürdürürse, bu yükseliş daha büyük bir toparlanmanın başlangıcı olabilir.

Eğer toplam piyasa değeri 2,63 trilyon dolar seviyesini destek olarak koruyabilirse, yükseliş ivmesi güçlenerek 2,75 trilyon dolara kadar çıkabilir. Bu da son dönemde yaşanan kayıpların telafi edilmesine ve kripto piyasasında yeni bir yükseliş dalgasının başlamasına neden olabilir.

Ancak piyasa bu seviyeyi koruyamazsa, toplam değer yeniden 2,50 trilyon dolara gerileyebilir. Bu durum, düşüş eğilimini güçlendirerek kripto piyasası için daha zorlu bir sürecin sinyalini verebilir.

Bitcoin 80 bin dolar seviyesini geri aldı

Bitcoin, son 24 saat içinde 79 bin dolardan 81 bin 957 dolara kadar yükselerek güçlü bir toparlanma gösterdi. Şu an 82 bin 761 dolar seviyesindeki direnç noktasına oldukça yakın seyrediyor. Eğer bu seviyeyi aşabilirse, yükseliş trendi devam edebilir.

Bitcoin'in 85 bin dolar seviyesine ulaşması için öncelikle 82 bin 761 dolar seviyesini destek haline getirmesi gerekiyor. Yatırımcıların güçlü ilgisi bu süreci hızlandırabilir ve Bitcoin'i 87 bin 41 dolar seviyesine kadar taşıyabilir. Bu da yükseliş beklentilerini artırarak daha fazla alım getirebilir.

Ancak genel piyasa koşulları düzelmezse, Bitcoin tekrar 80 bin dolar seviyesinin altına inebilir. Bu durumda BTC, 76 bin 741 dolarlık destek seviyesini test edebilir ve önceki kayıpların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Sürekli bir düşüş eğilimi, yatırımcı güvenini azaltarak fiyatları daha fazla baskı altında tutabilir.

Kaspa güçlü bir yükseliş kaydetti

Günün en iyi performans gösteren altcoini Kaspa (KAS) oldu. Son 24 saatte yüzde 17 değer kazanan KAS, şu anda 0,068 dolardan işlem görüyor. Altcoin, 0,069 dolar seviyesini kırarak destek noktasına çevirmeyi hedefliyor. Eğer bu gerçekleşirse, yükseliş trendi daha da güçlenebilir ve fiyatın yukarı yönlü hareketi devam edebilir.

Kaspa 0,069 dolar seviyesini destek olarak koruyabilirse, 0,078 dolara kadar yükselme potansiyeline sahip. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket, yatırımcı güvenini artırarak KAS'ı 0,101 dolara taşıyabilir. Böylece son dönemde yaşanan kayıplar geri alınabilir ve piyasa duyarlılığı pozitife dönebilir.

Ancak Kaspa 0,069 dolar seviyesini aşamazsa, fiyat yeniden 0,058 dolara gerileyebilir. Bu düşüş, son kazanımları silerek yükseliş beklentisini geçersiz kılabilir ve satış baskısını artırabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretler olay yarattı
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
title