Bugün kripto paralar neden yükseliyor? Bitcoin ve altcoin analizi

Kripto piyasasında toparlanma başladı

Toplam kripto piyasası değeri son 24 saatte 89 milyar dolar artarak 2,61 trilyon dolara ulaştı. Şu anda 2,63 trilyon dolar seviyesinde hareket eden piyasa, bu noktayı destek seviyesine çevirmeye çalışıyor. Eğer piyasa koşulları olumlu seyrini sürdürürse, bu yükseliş daha büyük bir toparlanmanın başlangıcı olabilir.

Eğer toplam piyasa değeri 2,63 trilyon dolar seviyesini destek olarak koruyabilirse, yükseliş ivmesi güçlenerek 2,75 trilyon dolara kadar çıkabilir. Bu da son dönemde yaşanan kayıpların telafi edilmesine ve kripto piyasasında yeni bir yükseliş dalgasının başlamasına neden olabilir.

Ancak piyasa bu seviyeyi koruyamazsa, toplam değer yeniden 2,50 trilyon dolara gerileyebilir. Bu durum, düşüş eğilimini güçlendirerek kripto piyasası için daha zorlu bir sürecin sinyalini verebilir.

Bitcoin 80 bin dolar seviyesini geri aldı

Bitcoin, son 24 saat içinde 79 bin dolardan 81 bin 957 dolara kadar yükselerek güçlü bir toparlanma gösterdi. Şu an 82 bin 761 dolar seviyesindeki direnç noktasına oldukça yakın seyrediyor. Eğer bu seviyeyi aşabilirse, yükseliş trendi devam edebilir.

Bitcoin'in 85 bin dolar seviyesine ulaşması için öncelikle 82 bin 761 dolar seviyesini destek haline getirmesi gerekiyor. Yatırımcıların güçlü ilgisi bu süreci hızlandırabilir ve Bitcoin'i 87 bin 41 dolar seviyesine kadar taşıyabilir. Bu da yükseliş beklentilerini artırarak daha fazla alım getirebilir.

Ancak genel piyasa koşulları düzelmezse, Bitcoin tekrar 80 bin dolar seviyesinin altına inebilir. Bu durumda BTC, 76 bin 741 dolarlık destek seviyesini test edebilir ve önceki kayıpların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Sürekli bir düşüş eğilimi, yatırımcı güvenini azaltarak fiyatları daha fazla baskı altında tutabilir.

Kaspa güçlü bir yükseliş kaydetti

Günün en iyi performans gösteren altcoini Kaspa (KAS) oldu. Son 24 saatte yüzde 17 değer kazanan KAS, şu anda 0,068 dolardan işlem görüyor. Altcoin, 0,069 dolar seviyesini kırarak destek noktasına çevirmeyi hedefliyor. Eğer bu gerçekleşirse, yükseliş trendi daha da güçlenebilir ve fiyatın yukarı yönlü hareketi devam edebilir.

Kaspa 0,069 dolar seviyesini destek olarak koruyabilirse, 0,078 dolara kadar yükselme potansiyeline sahip. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket, yatırımcı güvenini artırarak KAS'ı 0,101 dolara taşıyabilir. Böylece son dönemde yaşanan kayıplar geri alınabilir ve piyasa duyarlılığı pozitife dönebilir.

Ancak Kaspa 0,069 dolar seviyesini aşamazsa, fiyat yeniden 0,058 dolara gerileyebilir. Bu düşüş, son kazanımları silerek yükseliş beklentisini geçersiz kılabilir ve satış baskısını artırabilir.