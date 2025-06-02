Bu Hafta Kripto Piyasasını Etkileyebilecek 4 ABD Verisi

Bu Hafta Kripto Piyasasını Etkileyebilecek 4 ABD Verisi
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Kripto para yatırımcıları için yeni hafta, ABD ekonomisine dair açıklanacak dört önemli veriyle birlikte başladı. Özellikle Bitcoin'in makroekonomik gelişmelere karşı artan hassasiyeti nedeniyle, bu veriler piyasalarda oynaklığı tetikleyebilir.

İş Gücü Verileri Belirleyici Olacak

3 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak olan Nisan 2025 JOLTS (Açık İş Sayısı) raporu, ABD'de istihdam piyasasına dair önemli sinyaller verecek. Mart ayında açık pozisyon sayısı 7 milyon 192 bine gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Beklentiler ise 7 milyon 480 bin düzeyindeydi. Bloomberg analistlerine göre, Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleri işverenlerin maliyetleri kısmaya yönelmesine ve istihdamda yavaşlamaya neden oluyor.

Açık iş sayısındaki düşüş devam ederse, Fed'in daha gevşek bir para politikasına yönelme ihtimali artabilir. Bu senaryoda dolar değer kaybedebilir ve Bitcoin gibi alternatif varlıklara olan talep güçlenebilir. Tersi durumda, istihdamda toparlanma sinyalleri gelirse sıkı para politikası sürebilir.

ADP İstihdam Raporu Bekleniyor

4 Haziran Salı günü açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporu da yatırımcıların radarında. Nisan ayında istihdama 62 bin kişilik katkı sağlanırken, Mart'ta bu rakam 147 bin olarak güncellenmişti. Ekonomistler Mayıs ayı için 112 bin kişilik artış bekliyor.

Eğer açıklanan rakam beklentilerin altında kalırsa, ekonomide soğuma sinyalleri güçlenebilir. Bu da Fed'in faiz indirimi seçeneğini değerlendirmesine yol açabilir. Doların zayıflaması, Bitcoin gibi varlıkların cazibesini artırabilir. Ancak güçlü gelen veriler, Fed'in sıkı duruşunu sürdürmesine neden olabilir.

İşsizlik Başvurularında Artış Dalgası

24 Mayıs ile biten haftada ilk işsizlik başvuruları 240 bine yükselerek Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu artış, istihdam piyasasında bir yavaşlama olabileceğini düşündürüyor. 31 Mayıs haftasına ait veriler ise yakında paylaşılacak. Beklentiler, 232 bin düzeyinde.

İşsizlik başvurularında artış sürerse, Fed'in daha yumuşak bir tutum benimseme olasılığı gündeme gelebilir. Doların değer kaybetmesi halinde, yatırımcılar Bitcoin gibi alternatif yatırım araçlarına yönelebilir. Ancak bu artış geçici görülürse, kripto piyasası üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir.

İş döngüsü analisti Eric Basmajian, başvurularda yavaş ama istikrarlı bir artış olduğunu belirtti.

Tarım Dışı İstihdam Verisi Kritik

6 Haziran Perşembe günü yayımlanacak Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi, haftanın en çok beklenen verisi olarak öne çıkıyor. Nisan ayında 177 bin kişilik artış gerçekleşmiş, işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde kalmıştı.

Bloomberg anketine göre, Mayıs ayında istihdamın 130 bin kişi artması bekleniyor. Bu yavaşlama, Trump'ın ticaret politikalarının etkisini gösterebilir. Güçlü bir artış ise Fed'in sıkı politikalarını sürdürmesi ihtimalini artırabilir; bu da doların değer kazanmasına ve Bitcoin üzerinde baskı oluşmasına neden olabilir.

Bununla birlikte, yatırımcılar ABD yönetiminin ticaret politikalarında yaşanan belirsizliklerin işveren kararlarını etkilediğine dikkat çekiyor. Teknik analiz platformu MrD Indicators, işlem stratejilerinde dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor:

Oynaklık artabilir; risk yönetiminizi güçlendirin ve net sinyaller gelmeden pozisyona girmeyin.
Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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