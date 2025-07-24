Bitwise SEC'in ETF kararını sorguluyor

Kripto ETF piyasası beklenmedik bir gelişmeyle karşılaştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ticaret ve Piyasalar Bölümü, salı günü Bitwise 10 Crypto Index ETF için hızlandırılmış onay verdikten kısa süre sonra, SEC Başkan Yardımcısı Sekreteri Sherry R. Haywood işlemi durdurma kararı aldı. Bu durum, Donald Trump'ın başkanlığa dönmesiyle kripto sektöründe beklenen iyimserlik ortamında beklenmeyen bir darbe olarak yorumlanıyor.

Grayscale Sonrası İkinci Büyük ETF Durdurma

Bitwise temsilcisi şirketin durumu aktif olarak değerlendirdiğini belirtti. "SEC'in hızlandırılmış onayından memnun kaldık. Sonraki durdurma, aktif olarak değerlendirdiğimiz yeni bir gelişmedir." açıklamasında bulundu.

Bitwise yönetimi, yeni yönetim altında SEC ile yapıcı etkileşimden cesaret aldıklarını vurguladı. Şirket, son yedi yılda olduğu gibi kriptoya erişimi genişletmek için üretken bir şekilde çalışmaya bağlı kalacağını bildirdi.

BITW kodu altında işlem gören Bitwise 10 Crypto Index Fund, piyasa değeri ağırlıklı bazda Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) ve Polkadot gibi kripto paralarda yatırım içeriyor. Fonun ETF'ye dönüşümü, kurumsal yatırımcılar için kripto varlıklara erişimi kolaylaştıracaktı.

Bu durum, SEC'in bir fonun ETF'ye dönüştürülmesi için verdiği ilk onayı durdurduğu ikinci vaka oldu. Benzer bir senaryo Grayscale'in Digital Large Cap Fund dönüştürme önerisiyle yaşanmıştı. Bu fon da başlangıçta onaylanmış, ardından inceleme altına alınmıştı.

Trump'ın ocak ayındaki göreve başlamasının ardından kripto için daha dostane bir düzenleyici ortam oluşması beklentileri artmıştı. SEC şu anda Solana'dan Dogecoin'e kadar çeşitli kripto ETF'lerini değerlendiriyor. Ancak yaşanan durdurma kararları, düzenleyici belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor.