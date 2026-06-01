Haberler

Bitmine ETH varlığını 5,42 milyona çıkardı

Bitmine ETH varlığını 5,42 milyona çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitmine, 26.497 ETH alımıyla toplam Ethereum varlığını 5.416.901 ETH'ye yükseltti. Şirket, toplam arzın yüzde 4,49'una ulaşırken yüzde 5 hedefi için 2026'yı işaret etti.

Bitmine Immersion Technologies, son haftada 26.497 ETH satın aldığını açıkladı. Şirketin 31 Mayıs 2026 itibarıyla elindeki Ethereum miktarı 5.416.901 ETH'ye çıktı ve bu varlık, 120,7 milyon ETH'lik toplam arzın yüzde 4,49'una karşılık geldi.

Şirket açıklamasına göre Bitmine'in kripto varlıkları, nakdi ve "moonshot" yatırımlarının toplam değeri 11,6 milyar dolar oldu. Portföyde 203 Bitcoin, Beast Industries'te 180 milyon dolarlık pay, Eightco Holdings'te 93 milyon dolarlık pay ve 446 milyon dolar nakit yer aldı.

Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, "Bitmine'in 2026 içinde yüzde 5 simyasına ulaşması bekleniyor." ifadesini kullandı. Lee, ETH fiyatlarının Ethereum temellerindeki güçlenmeyi yansıtmadığını, bunun kripto baharının erken aşamasında bulunulmasıyla şaşırtıcı olmadığını belirtti.

ETH, 1 Haziran 2026'da 1.985 dolar civarında işlem gördü. BMNR hissesi de aynı gün 19,21 dolar seviyesinde bulunurken gün içi hacim 22,1 milyon adedin üzerine çıktı.

STAKİNG GELİRİ 258 MİLYON DOLAR

Bitmine, 4.718.677 ETH'yi stake ettiğini ve bu miktarın 2.003 dolarlık ETH fiyatıyla 9,5 milyar dolara karşılık geldiğini açıkladı. Lee, mevcut yıllıklandırılmış staking gelirinin 258 milyon dolar olarak öngörüldüğünü söyledi.

Şirket, ETH'nin tamamı MAVAN ve staking ortakları üzerinden stake edildiğinde yıllık staking ödülünün 296 milyon dolara ulaşabileceğini aktardı. Açıklamada, hesaplamanın yüzde 2,73'lük 7 günlük yıllıklandırılmış BMNR getirisine dayandığı belirtildi.

Bitmine, son açıklamada kendisini dünyanın en büyük Ethereum hazinesi ve Strategy'nin ardından ikinci büyük dijital varlık hazinesi olarak konumlandırdı. Şirket, yüzde 5 hedefi için alım hızını sürdürürken zamanlamanın 2026 içinde gerçekleşmesini bekliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ateşkesi iptal edip hastaneyi vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu

Bir çoban tarafından tesadüfen kaya oyuğunda bulundu
Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti 'sabun' diyerek gizlemişler

CHP'li belediyeye operasyonda "sabun" detayı
Haklarını alamayan maden işçileri yeniden Ankara yolunda

Verilen sözler tutulmadı! Maden işçileri yeniden Ankara yolunda
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti

Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti! Yakınlarına göndermiş
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı

Gören bir daha baktı! Ünlü oyuncunun son hali olay oldu
Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı

Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı! Bu transfer olursa şehir yanar