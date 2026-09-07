Bitcoin'i kritik bir hafta bekliyor

4 Eylül Cuma günü açıklanan ve beklentileri aşan ABD istihdam raporunun ardından faiz artırımı olasılığı yükseldi. Tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin arttı ve 58 binlik piyasa beklentisini geride bıraktı. İşsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı. Riskli varlıklar böylece Fed toplantısından önceki son haftaya baskı altında girdi.

Haftanın ilk günleri sakin geçecek. ABD piyasaları pazartesi günü İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Salı günü önemli bir gelişme bulunmuyor. Çarşamba günkü 10 yıllık tahvil ihalesinin ise kripto piyasasını doğrudan etkilemesi beklenmiyor. Asıl sınav haftanın ikinci yarısında başlayacak.

PERŞEMBE ÜFE VERİSİ VE FED BİLANÇOSU AÇIKLANACAK

İlk büyük test 10 Eylül Perşembe günü açıklanacak Ağustos ayı üretici fiyat endeksiyle (ÜFE) gelecek. Endeks, enflasyonu üretici düzeyinde ölçüyor. Tahminler üretici enflasyonunun yeniden artacağına işaret etse de artışın büyüklüğü konusunda görüş birliği bulunmuyor. Bir tahmin seti manşet ÜFE'nin aylık yüzde 0,4, çekirdek ÜFE'nin yüzde 0,3 artmasını ve yıllık oranın yüzde 5,4'e çıkmasını öngörüyor. Deutsche Bank ekonomistleri ise manşet ÜFE'de aylık yüzde 0,2 artış ve yüzde 3,3'lük yıllık oran bekliyor. Beklentiden yüksek bir okuma, özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatları yüksek seyrederken enflasyon baskısının yeniden güçlendiği görüşünü destekleyebilir.

Aynı gün Fed'in H.4.1 bilanço istatistiği yayımlanacak. Her perşembe açıklanan bu rutin rapor, Fed bankalarının varlık ve yükümlülükleri ile rezerv bakiyelerini etkileyen kalemleri gösteriyor. Veri bilanço büyüklüğünü izlemek için kullanılabilir. Tek başına yaklaşan faiz kararına ilişkin bir politika sinyali sayılmıyor.

CUMA TÜFE VERİSİ PİYASALAR İÇİN BELİRLEYİCİ

Haftanın en önemli verisi 11 Eylül Cuma günü açıklanacak. Bazı tahminlere göre yıllık manşet tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 3,3-3,4 aralığında kalacak, yıllık çekirdek TÜFE ise temmuzdaki yüzde 2,5'in altına inecek. Verinin beklentilerden sapması faiz artırımı olasılığını hızla değiştirebilir.

Beklentiden yüksek bir TÜFE yeni bir faiz artırımı savını güçlendirebilir. Böyle bir sonuç tahvil faizlerini yukarı iterken Bitcoin üzerinde baskı yaratabilir. Beklentiden düşük bir sonuç ise faiz artırımı olasılığını azaltabilir ve riskli varlıklara destek verebilir.

FOMC ÖNCESİ SON HAFTA

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ağustos sonundaki şahin duruşu ve 4 Eylül'de açıklanan istihdam raporu, bu haftaki enflasyon verilerini merkez bankasının bir sonraki hamlesi açısından öne çıkarıyor. Fed faiz kararını 16 Eylül'de açıklayacak. CME FedWatch verisine göre 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı 4 Eylül'de yüzde 58'e çıktı.

Warsh'ın konuşması ile 4 Eylül istihdam raporu Bitcoin üzerinde satış baskısı yarattı. Kripto para birkaç saat içinde 2 bin ila 3 bin dolar geriledi. Bitcoin, faiz artırımı beklentisinin güçlenmesine rağmen 80 bin dolar dolayında tutunmayı başardı. Ağustos sonu ile eylül başındaki yükseliş ivmesi zayıfladı. Kısa süre önce 82 bin doları aşan kripto para daha sonra 79 bin dolar bölgesine geriledi.