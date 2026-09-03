Bitcoin'de yıllardır konuşulan teori geri döndü

Göstergenin geçmiş sicili bu sinyali önemli kılıyor. Bu işaret tarihsel olarak uzun süren düşüşlerin sonunu doğru biçimde işaretledi ve kripto piyasa döngülerinin hâlâ saat gibi işlediğini gösterdi.

Dönüşün tam onaylanması için göstergenin önümüzdeki haftalarda daha yüksek seviyelerde tutunması gerekiyor. Bunun temeli şimdiden atıldı. Bitcoin'in 62 bin dolardan 81 bin dolara kadar uzanan hızlı yükselişi, piyasayı aylarca süren durgunluktan çıkardı ve yeni bir hareket dalgası tetikledi.

BALİNALAR 60 BİN BTC ALDI, PERAKENDE 47 BİN BTC SATTI

CryptoQuant analizine göre toparlanma, klasik döngü geçişi modeliyle uyumlu ilerliyor. Bu modele göre Bitcoin, panikleyen bireysel yatırımcılardan uzun vadeli tutuculara geçerken büyük yatırımcılar düşük fiyatlardan alım yapıyor.

Ağustos verileri bu rotasyonla uyumlu bir tablo sundu. En az 100 Bitcoin tutan büyük cüzdanlar varlıklarına yaklaşık 60 bin Bitcoin ekledi, 100 Bitcoin'den az tutan küçük yatırımcılar ise toplamda yaklaşık 47 bin Bitcoin sattı.

Analiz, büyük tutucuların Bitcoin'i satmak yerine kredi teminatı olarak kullanmasını da güven göstergesi olarak yorumladı. Büyük yatırımcıların bu tür kredilerinin hacmi yüzde 18 arttı.

ETF GİRİŞİ 10 AYIN EN GÜÇLÜSÜ AMA FİYAT NÖTR

CryptoQuant analizi, göstergedeki dönüşe ETF girişlerinin ve borsalara taşınan USDC'nin eşlik ettiğini belirtiyor. ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları son 10 ayın en güçlü haftalık yatırımcı girişini kaydetti. Aynı dönemde dolara sabit USDC'den 470 milyon doların üzerinde tutar önde gelen borsalara aktı.

Yine de mevcut seviyelerden kesintisiz bir yükseliş beklemek erken. CryptoQuant analizine göre Bitcoin yaklaşık 78 bin dolarda "stratejik belirsizlik" olarak adlandırılan nötr bir bölgeye girdi. Analiz, bu bölgeyi fiyatın görece dengeli kabul edildiği bir alan olarak tanımlıyor. Analiz, kısa vadeli satış baskısını ilk yükselişin ardından kâr alan bireysel yatırımcılarla ilişkilendiriyor.

Kilit destek bölgesi şimdi 69 bin dolar civarında bulunuyor. Bu seviye, kısa vadeli yatırımcıların Bitcoin'lerini aldığı ortalama fiyata denk geliyor. CryptoQuant'a göre Bitcoin bu seviyeyi korursa daha geniş boğa eğilimine dönüş olasılığı güçlenecek.