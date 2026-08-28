Bitcoin'de milyarlarca dolarlık yanlış alarm

Vadenin büyüklüğü kayıtlarda belli. Deribit borsasında 81 bin 700 sözleşme kapandı, bunların 44 bin 639'u alım, 37 bin 61'i satım opsiyonundan oluşuyordu. Ortaya çıkan satım-alım oranı 0,83 ve borsanın toplam Bitcoin açık pozisyonunun yaklaşık beşte biri tek seansta sona erdi.

Nominal değerin ne olmadığını da eklemek gerekiyor. Bu tutar sözleşmelerin itibari karşılığını gösteriyor, el değiştiren para miktarını değil. Bugünkü sözleşmelerin çoğu kullanım fiyatının belirgin biçimde uzağında kaldığı için hiçbir uzlaşma yapılmadan sona erdi.

En yüksek zarar bandı da fiyattan epey uzakta kaldı. Deribit bu vade için söz konusu bandı 68 bin ile 70 bin dolar arasında hesaplıyordu. Aradaki mesafe uzlaşma anında 10 bin doları aşıyordu.

Bu mesafe, fiyatın en yüksek zarar bandına ulaşması için sert biçimde gerilemesi gerektiğini gösteriyordu. Alım opsiyonu sahiplerinin büyük bölümü uzlaşmaya kâğıt üzerinde kârda girdi.

SÖZLEŞMELERİN YÜZDE 62'Sİ DEĞERSİZ SONA ERECEKTİ

New Market Trading Genel Müdürü Frank Hepworth, "Vade haftaları her zaman gerçekte olduğundan daha korkutucu geliyor." dedi. Hepworth'a göre bugünkü sözleşmelerin yüzde 62'si değersiz sona ermeye ilerliyordu.

Hepworth izlenmesi gereken seviyeyi de verdi. Genel müdüre göre bu haftaki geri çekilme bugün de sürerse 69 bin dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalama devreye giriyor.

Hepworth, eylül vadesinin bugünkü vadenin yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşabileceğini söyledi.

15 MİLYAR DOLARLIK VADE FİYATI OYNATMAMIŞTI

Geçmiş örnekler yüksek nominal değerin fiyatı tek başına hareket ettirmediğini gösteriyor. Haziran 2025'te nominal değeri 15 milyar doları bulan opsiyonların vadesi doldu. En yüksek zarar seviyesi 102 bin dolarda kalırken zımni oynaklık Ekim 2023'ten bu yana en düşük düzeye indi. Bitcoin o gün neredeyse hiç kıpırdamadı.

İkinci örnek de aynı sonucu verdi. Aralık ayındaki 13,3 milyar dolarlık vadede en yüksek zarar seviyesi 100 ile 102 bin dolar arasındaydı ve piyasanın tepkisi yine sönük kaldı.

Bugünkü vadenin farkı, en yüksek zarar seviyesinin uzaklığından çok baskının yoğunlaştığı kullanım fiyatlarında görüldü. Bitcoin en yoğun açık pozisyonun bulunduğu 75 bin ve 80 bin dolarlık kullanım fiyatlarına yakın işlem gördü. Bu yakınlık piyasa yapıcıların korunma işlemlerini uzlaşmaya kadar canlı tuttu.

Vadenin dolduğu saatlerde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumundaki ilk ana konuşması başlıyor.

Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 787 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 24 saatte 81 bin 500 dolarlık zirveyi ve 78 bin 897 dolarlık tabanı gördü, ancak aynı sürenin sonunda kazancı da kaybı da neredeyse sıfırlandı.

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