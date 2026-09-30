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Bitcoin'de kâr satışı uyarısı

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Bitcoin'de kâr satışı uyarısı
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Bitcoin'deki yükselişin ardından büyüyen yatırımcı kârları, satış riskini yeniden gündeme taşıdı. CryptoQuant, yeni talebin zayıflamasının kısa vadede düzeltmeye yol açabileceğini belirtti. Şirket, genel yükseliş eğiliminin ise sürdüğü görüşünde.

Bitcoin'in 87 bin doların üzerine çıkarak sekiz aylık zirveye ulaşması, eldeki kazançları koruma isteğini artırabilecek bir tablo oluşturdu. CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno'nun 29 Eylül tarihli raporunda, kısa vadeli yatırımcıların henüz satışa dönüşmemiş kâr marjının yüzde 33'e ulaştığı belirtildi. Aralık 2024'ten bu yana en yüksek düzey olan bu oran, geçmişte kâr satışlarının arttığı dönemlerde de görülmüştü.

Yüksek kâr marjı, bütün yatırımcıların satışa geçtiği anlamına gelmiyor. Moreno, fiyat yükseldikçe kazancı realize etme eğiliminin güçlenebileceğini ve son rallinin ardından bu riskin daha belirgin hale geldiğini değerlendiriyor.

YENİ TALEP YÜKSELİŞE AYAK UYDURAMIYOR

Satış ihtimalinin yanında alıcıların gücü de önem taşıyor. CryptoQuant'ın görünür spot talep göstergesi, son 30 günde 170 bin BTC'lik daralmaya işaret etti. Vadeli işlemlerdeki spekülatif talep artışı ise 14 Eylül'deki 164 bin BTC'den 29 Eylül'de 16 bin BTC'ye geriledi.

Bu veriler, vadeli işlemlerde talebin tamamen ortadan kalktığını göstermiyor. Artış hızının belirgin biçimde yavaşladığını ortaya koyuyor. Moreno'ya göre spot talep toparlanmadan ve yeni alıcılar gelmeden yükselişin aynı hızla sürmesi zorlaşıyor.

Altcoinlerde de borsalara yönelen hareketlilik arttı. Yedi günlük toplam giriş işlemi sayısı 76 bine, borsalara altcoin gönderen adres sayısı 51 bine çıktı. Şirket, bu hareketleri satış baskısı açısından izliyor. Borsaya transfer yapılması, varlıkların mutlaka satıldığı anlamına gelmiyor.

İLK DESTEK 80 BİN DOLARDA BULUNUYOR

Kısa vadeli uyarılara rağmen CryptoQuant, Bitcoin'in yükseliş piyasasında olduğu değerlendirmesini koruyor. Şirket, fiyatın önceki hafta 365 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanmasını bu görüşün temel dayanaklarından biri olarak gösteriyor. Yükseliş koşullarını izleyen göstergesi de 100 üzerinden 90 puanda bulunuyor.

Olası geri çekilmede ilk destek, raporda yaklaşık 80 bin dolardaki 365 günlük ortalama olarak belirtildi. Daha aşağıda 71 bin dolar civarındaki 200 günlük ortalama ile kısa vadeli yatırımcıların zincir üstü maliyetini yansıtan yaklaşık 67 bin dolar seviyesi sıralandı.

Bu seviyeler, Bitcoin'in mutlaka gerileyeceği hedefler olarak sunulmadı. Moreno, desteklerin korunması halinde geri çekilmenin yeni başlayan yükseliş dönemi içinde bir dengelenme olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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