Bitcoin'de düşüş bitti mi? Dev şirket açıkladı

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Pandl, New York'taki Avalanche Summit etkinliğinde verdiği röportajda haziran sonunda görülen yaklaşık 58 bin doların mevcut ayı piyasası döneminin dibi olduğunu düşündüğünü söyledi. Son aylarda dile getirdiği bu değerlendirmeyi değiştirmediğini belirtti.

Grayscale, Bitcoin'i değerlendirirken üç unsuru birlikte ele alıyor. Bunlar uzun vadeli yapısal eğilim, piyasa döngüsünün bulunduğu aşama ve makroekonomik koşullardan oluşuyor. Pandl, bugün üç başlığın da kurumun olumlu değerlendirme için aradığı koşulları karşıladığını savundu.

Araştırma yöneticisi, dijital varlıkların benimsenmeye devam etmesini ve dijital kıtlığı uzun vadeli gerekçeler arasında gösterdi. Piyasanın ayı döneminden geçtiğini düşündüğünü de belirten Pandl, Grayscale'in müşterilerine bu varlık sınıfına yatırım konusunda olumlu görüş verdiğini aktardı.

BİTCOİN'DE 75 BİN DOLAR DESTEĞİ İZLENİYOR

Kısa vadeli fiyat görünümü ise Pandl'ın döngü değerlendirmesinden ayrı bir sınava işaret ediyor. 17 Eylül'deki teknik analizde Bitcoin'in 75 bin dolar çevresinde alıcı bulmasının ardından 76 bin dolar üzerine toparlandığı görüldü. Bu hareket, kalıcı yükselişin henüz teyit edildiği anlamına gelmiyor.

Günlük grafikte fiyatın dalgalanma aralığını gösteren Bollinger bantlarının orta çizgisi yaklaşık 78 bin dolarda direnç oluşturuyor. Dört saatlik grafikte yükseliş ve düşüş ivmesini karşılaştıran gösterge toparlanmaya başlasa da genel eğilimin güçlenmesi için alımların devam etmesi gerekiyor.

Analist Lennaert Snyder, 75 bin doların korunmasını kısa vadeli toparlanma açısından olumlu değerlendirdi. Snyder'a göre 77 bin 300 doların geri alınması, 78 bin 500 dolar çevresine doğru hareketin önünü açabilir.

Aşağı yönde ise Snyder 74 bin 500 doları alternatif destek olarak izliyor. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda kısa vadeli yatırımcıların yaklaşık 71 bin 300 dolarlık maliyet seviyesi gündeme gelebilir. Dolayısıyla Pandl'ın dibin geride kaldığı görüşü, kısa vadede yeni geri çekilmelerin olmayacağına ilişkin bir güvence sunmuyor.