Lider kripto para Bitcoin (BTC), ABD'de beklentiyi aşan enflasyon verisi ve hisse senetlerindeki satışla dün yüzde 4'ten fazla değer kaybederek 57 bin 300 dolara kadar geriledi. Fiyat sonrasında dipten yaklaşık 3200 dolar toparlandı ve gece saatlerinde 60 bin doların üzerine döndü.

Bu sırada kripto finans şirketi Galaxy'nin araştırma başkanı Alex Thorn, ekimde ortaya koyduğu ve ayı piyasasının haziranda bittiğini savunan görüşünü geri çekti. Thorn'a göre kritik bir eşiğin kırılması halinde fiyat yaklaşık 48 bin 500 dolara kadar inebilir.

GALAXY'NİN 50 HAFTALIK ORTALAMA TEZİ TUTMADI

Thorn'un görüşü Bitcoin'in 50 haftalık hareketli ortalamayı yeniden kazanmasına dayanıyordu. Fiyat yedi hafta bu ortalamanın üzerinde kapanış yaptıktan sonra tekrar altına indi. Bitcoin bu süreçte 200 haftalık ortalamayı da kaybetti ve yaz aylarında gördüğü gün içi dibin altına geriledi.

Analiste göre geçmişte bu ortalama böyle geri alındıktan sonra hiç yeni dip görülmemişti. Thorn notunda durumu şöyle özetledi: "Zamanlama bu düşüş döneminin bitmesinin geciktiğini söylüyor ama derinlik fiyatın daha da düşeceğini gösteriyor."

Galaxy'ye göre Bitcoin'in günü 30 Haziran'daki en düşük kapanış seviyesi olan yaklaşık 58 bin 500 doların altında tamamlaması belirgin şekilde daha düşük bir dibe işaret ediyor. Geçmişteki yedi benzer örnekte fiyat bu eşiğin altında en az yüzde 17 daha düşmüştü.

COİNSHARES DÜŞÜŞÜN SONUNU YAKIN GÖRÜYOR

Öte yandan kripto varlık yöneticisi CoinShares'in araştırma direktörü James Butterfill aşırı satım koşullarına dikkat çekti. Butterfill şöyle konuştu: "Düşüş eğiliminin sonuna gerçekten çok yaklaştığımızı düşünüyorum."

Butterfill, Bitcoin'in 60 bin ile 90 bin dolar arasında işlem görmesini bekliyor. Ona göre bu aralığın yukarı yönde kırılması için para politikasında büyük bir değişiklik gerekiyor.

Piyasalar ise aralıktaki toplantıda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 25 baz puan daha artırmasını fiyatlıyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,4 değer kazanan Bitcoin 60 bin 500 dolardan işlem görüyor.