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Lider kripto para Bitcoin (BTC), çarşamba günü 57 bin 500 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 60 bin doların üzerine çıktı. Son bir haftadır 60 bin dolar çevresinde dalgalanan fiyat bu seviyenin belirgin şekilde üzerinde tutunamıyor.

Yükselişin arkasında yeterli alım talebi görünmüyor. Kripto varlık yöneticisi Talos'a göre hisse senetlerindeki rahatlama kriptoya talep olarak yansımadı ve emir defterleri hâlâ satıcılardan yana görünüyor. Hafta başında 64 bin dolara kadar yükselen fiyat da bu kazancı kısa sürede geri vermişti.

Bitcoin ile teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi arasındaki ilişki katsayısı da 0,73'e yükseldi. Talos haftalık raporunda "Açığa satış pozisyonlarının kapatılması net alım baskısına ve kalıcı spot talebe dönüşmedikçe yükseliş, ince tatil likiditesine girerken kırılgan kalacak." ifadelerini kullandı.

ETF'LERDEN REKOR ÇIKIŞ SÜRÜYOR

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden çarşamba günü 453 milyon dolar net çıkış oldu ve çıkış serisi yedi güne uzadı. Kasımda fonlardan çekilen yaklaşık 5,39 milyar dolar, fonların tarihindeki en büyük aylık çıkış olarak kayda geçti.

Çarşamba günkü çıkışın 329,7 milyon doları BlackRock'ın IBIT fonundan geldi. Fonların toplam net varlığı ekim sonundaki 104,27 milyar dolardan 72,03 milyar dolara geriledi.

Makro tarafta da baskı sürüyor. ABD'de açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu ekimde yıllık yüzde 3,3 ile yüzde 3,2'lik beklentiyi aştı. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faizi 25 baz puan artırmasını bekliyor.

Bir analiste göre türev piyasalarda son 30 günde düşüş yönlü oynaklık, yükseliş yönlü oynaklığın yaklaşık 2,4 katına çıktı. Bu da fiyattaki düşüş hareketlerinin yükselişlerden çok daha büyük olduğuna işaret ediyor.

ŞÜKRAN GÜNÜ'NDE 7 MİLYAR DOLARLIK VADE

ABD borsaları bugün Şükran Günü nedeniyle kapalı ve cuma günü yarım gün işlem görecek. Bitcoin bu sürede işlem görmeye devam ederken ETF yatırımcıları borsaların açılmasını bekliyor. Düşük likidite fiyat hareketlerini iki yönde de büyütebilir.

Bitcoin geçen yılki Şükran Günü'nde yaklaşık 90 bin 500 dolardan işlem görüyordu. Bugünkü fiyat bu seviyenin yaklaşık yüzde 33 altında kalıyor. 2024'teki Şükran Günü'nde ise fiyat 96 bin dolar civarındaydı.

Bitcoin 2023'teki Şükran Günü'nde 37 bin 400 dolar civarındaydı. Ayı piyasasının sürdüğü 2022'de ise fiyat 16 bin 600 dolar seviyesindeydi.

Cuma günü Türkiye saatiyle 11.00'de yaklaşık 7 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonunun vadesi doluyor. Bu vadede satım opsiyonlarının alım opsiyonlarına oranı ekim vadesindeki 0,55'ten 0,89'a yükseldi. Açık pozisyonlar 60 bin dolar ve altındaki satım opsiyonlarında yoğunlaşıyor.

Kripto finans şirketi Galaxy'nin araştırma başkanı Alex Thorn, haziranda görülen yaklaşık 58 bin 500 dolarlık günlük ve 59 bin 500 dolarlık haftalık kapanış diplerini izliyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,5 değer kazanan Bitcoin 60 bin 800 dolardan işlem görüyor.