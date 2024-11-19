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Bitcoin yükselişi onlara yaradı: Yapay zeka ve büyük veri kripto piyasalarında rekor artış

Bitcoin yükselişi onlara yaradı: Yapay zeka ve büyük veri kripto piyasalarında rekor artış
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Haberler
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Yapay zeka ve büyük veri merkezli kripto projeleri, Bitcoin'in yükselişiyle birlikte yüzde 131 oranında değer kazanarak yatırımcıların dikkatini çekti. Near Protocol, Internet Computer ve Render projeleri öncülüğünde piyasa değeri 42,1 milyar dolara ulaştı.

Yapay zeka ve büyük veriye odaklanan kripto para projeleri, Bitcoin'in sürdürdüğü yükseliş trendiyle birlikte büyük bir değer kazancı yaşadı. 8 Haziran'da en düşük seviyelerini kaydeden bu kripto projeleri, yatırımcı ilgisinin ve piyasa güveninin artmasıyla rekor düzeyde toparlanma gösterdi.

Yapay Zeka ve Büyük Veri Kripto Projeleri 42 Milyar Dolarlık Piyasa Hacmine Ulaştı

Kripto para piyasalarında yapay zeka ve büyük veri teknolojilerini kullanan projeler, son dönemde dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. Bitcoin'in yukarı yönlü hareketine eşlik eden bu projelerin toplam değeri, son dört aylık süreçte yüzde 131,4'lük etkileyici bir artış kaydetti.

Veri sağlayıcılarından derlenen son verilere göre yapay zeka tabanlı kripto projeleri 42,1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Near Protocol, Internet Computer ve Render gibi sektörün öncü isimleri, bu yükselişin zirvesinde yer aldı. Piyasadaki bu olumlu seyir, düzenleyici çerçevenin netleşmesi ve büyük ekosistemlerde herhangi bir çöküş yaşanmaması ile desteklendi.

2024'ün ilk aylarında düşüş eğilimi gösteren yapay zeka odaklı token piyasası, 15 Mart'ta 45 milyar dolarlık değere ulaşarak zirve yapmıştı. Haziran ayında 18,2 milyar dolara kadar gerileyen piyasa, son altı ayda güçlü bir toparlanma göstererek 42,1 milyar dolara yükseldi. Piyasa uzmanlarına göre bu projeler ay sonunda 44,99 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşılabileceğini öngörüyor.

Sektörde Bittensor, Artificial Superintelligence Alliance, Injective, The Graph, Theta Network ve Akash Network gibi 1 milyon doların üzerinde piyasa değerine sahip projeler de yer alıyor.

Verilere göre 3,09 trilyon dolarlık toplam kripto piyasa değeri içinde yapay zeka projelerinin payı yüzde 1,36 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, yapay zeka ve büyük veri kripto projeleri sektörünün de gelişim potansiyeline işaret ediyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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