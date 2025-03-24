Bitcoin yatırımı yapmadan önce bu 5 tavsiyeye kulak verin

1. Kripto Dünyasında 'Vahşi Batı' Dönemi Kapandı

"Kripto dünyasının Vahşi Batı dönemi artık sona eriyor."

O'Leary, Bitcoin ve kripto paralara dair olumlu ve olumsuz görüşlerini paylaşırken, geçmişte yaşanan karmaşa ve dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti.

"Artık kripto kovboylarının dönemi bitiyor. Ya hapse girdiler ya da işlerini kaybettiler," diyen O'Leary, ABD hükümetinin kripto sektörüne yönelik adımlarının bu tür olayları engellediğini belirtti.

Bu sözlerle, yasa dışı faaliyetleri nedeniyle yargılanan ünlü kripto girişimcilerini kastetti:

Alex Mashinsky (Celsius Network): Yatırımcıları kandırdığı gerekçesiyle suçlu bulunan Mashinsky, 30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Sam Bankman-Fried (FTX): Dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle 25 yıl hapis cezası alan SBF, cezaevinde de kuralları çiğnemeye devam ediyor.

Changpeng Zhao (Binance): Binance'in kurucusu CZ, kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay hapis yattı ve daha sonra anlaşmayla serbest kaldı.

2. Kripto, Ekonominin '12. Sektörü' Olacak

"Şu anda 11 sektör var. Kripto, ekonominin 12. sektörü olacak."

O'Leary'ye göre, Trump yönetimi, kriptoyu ABD ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline getirecek düzenlemeleri hayata geçirecek.

Morgan Stanley ve Standard & Poor's tarafından belirlenen mevcut 11 sektör şunlar:

Bilişim Teknolojisi

Finans

Sağlık

Tüketici Ürünleri

İletişim

Sanayi

Enerji

Kamu Hizmetleri

Gayrimenkul

Malzeme

Temel Tüketici Ürünleri

O'Leary, kriptonun bu sektörlerin tamamında devrim yaratacak potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.

3. Trump'ın Bitcoin Politikaları Benimsemeyi Hızlandırıyor

"Bu, kriptoyu 'ABD'ye ait bir sektör' olarak kabul eden ilk yönetim olacak."

O'Leary, Trump'ın kripto sektörüyle ilgili kararlı adımlarının benimsenme sürecini hızlandıracağını söylüyor.

"Bu sektör ABD'de gelişmeli. Teknoloji burada ustalaşmalı. Dünyaya biz liderlik etmeliyiz," diyerek blockchain teknolojisinin ABD'de daha fazla destek bulacağını belirtiyor.

2021'de yaptığı açıklamalarda O'Leary, kurumsal yatırımcıların kriptoya girmek için düzenlemeleri beklediklerini ifade etmişti. Yeni yönetimle birlikte, SEC, DOJ ve CFTC'nin kripto şirketlerine açtığı davaların çözüme kavuşması da bu süreci destekliyor.

4. Bitcoin'i Kendiniz Saklamak Riskli Olabilir

"Güvenli bir yatırım için Coinbase gibi lisanslı bir borsayı tercih edin."

O'Leary, şifrelerin kaybolması, cüzdanların unutulması ya da hacklenme gibi risklerden korunmak isteyen yeni yatırımcılara merkezi borsaları öneriyor.

"Eğer bu işi kendi başınıza yapmaya kalkarsanız, büyük ihtimalle hacklenirsiniz," uyarısında bulunarak Coinbase gibi düzenlenmiş ve milyonlarca kullanıcısı olan platformları tercih etmelerini tavsiye ediyor.

Daha ileri düzey yatırımcıların ise kripto cüzdanlarını güvence altına almak için ekstra önlemler almaları gerektiğini hatırlatıyor.

5. Küçük Adımlarla Başlayın ve Sabırlı Olun

"Önce küçük miktarlarla başlayın ve öğrenin."

O'Leary, yatırımcılara kripto piyasalarındaki dalgalanmalara karşı tedbirli olmalarını öneriyor.

"Bir anda tüm birikiminizi kriptoya yatırmak yerine, önce küçük bir miktar Bitcoin alın ve uzun vadeli düşünün," diyor. "Bitcoin'i dijital altın gibi değerlendirin."

"İyi yanı şu: Dijital parayı telefonunuza koyabilirsiniz. Fiyatın nasıl değiştiğini her gün izleyebilirsiniz."

Son olarak, "Ufak ufak öğrenin ve fazla risk almayın," diyerek yeni yatırımcıları dikkatli olmaya davet ediyor.