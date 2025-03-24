Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı
Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte ABB'nin şaibeli konserleri

Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte Yavaş'ın şaibeli konserleri
CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açıldı

Kayyuma karşı kurultay kararı alan Özel'i zora sokacak hamle
İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde çekilen ilk fotoğrafı

İmamoğlu'nun Silivri'den ilk görüntüsü

Bitcoin yatırımı yapmadan önce bu 5 tavsiyeye kulak verin

Bitcoin yatırımı yapmadan önce bu 5 tavsiyeye kulak verin
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü televizyon programı Shark Tank yıldızı Kevin O'Leary, Bitcoin'e yeni ilgi duyan yatırımcılara Fox News'ta önemli mesajlar verdi. Hafta sonu yayınlanan programda Lara Trump'ın konuğu olan O'Leary, kripto dünyasında dikkat edilmesi gereken 5 önemli noktayı sıraladı. İşte Bitcoin yatırımı yapmadan önce dikkat etmeniz gereken 5 kritik nokta...

1. Kripto Dünyasında 'Vahşi Batı' Dönemi Kapandı

"Kripto dünyasının Vahşi Batı dönemi artık sona eriyor."

O'Leary, Bitcoin ve kripto paralara dair olumlu ve olumsuz görüşlerini paylaşırken, geçmişte yaşanan karmaşa ve dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti.

"Artık kripto kovboylarının dönemi bitiyor. Ya hapse girdiler ya da işlerini kaybettiler," diyen O'Leary, ABD hükümetinin kripto sektörüne yönelik adımlarının bu tür olayları engellediğini belirtti.

Bu sözlerle, yasa dışı faaliyetleri nedeniyle yargılanan ünlü kripto girişimcilerini kastetti:

  • Alex Mashinsky (Celsius Network): Yatırımcıları kandırdığı gerekçesiyle suçlu bulunan Mashinsky, 30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
  • Sam Bankman-Fried (FTX): Dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle 25 yıl hapis cezası alan SBF, cezaevinde de kuralları çiğnemeye devam ediyor.
  • Changpeng Zhao (Binance): Binance'in kurucusu CZ, kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay hapis yattı ve daha sonra anlaşmayla serbest kaldı.
O'Leary, Donald Trump'ın başkanlık döneminde kripto dostu bir yönetimle bu sektörün daha resmi bir yapıya kavuşacağına inanıyor.

2. Kripto, Ekonominin '12. Sektörü' Olacak

"Şu anda 11 sektör var. Kripto, ekonominin 12. sektörü olacak."

O'Leary'ye göre, Trump yönetimi, kriptoyu ABD ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline getirecek düzenlemeleri hayata geçirecek.

Morgan Stanley ve Standard & Poor's tarafından belirlenen mevcut 11 sektör şunlar:

  • Bilişim Teknolojisi
  • Finans
  • Sağlık
  • Tüketici Ürünleri
  • İletişim
  • Sanayi
  • Enerji
  • Kamu Hizmetleri
  • Gayrimenkul
  • Malzeme
  • Temel Tüketici Ürünleri

O'Leary, kriptonun bu sektörlerin tamamında devrim yaratacak potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.

3. Trump'ın Bitcoin Politikaları Benimsemeyi Hızlandırıyor

"Bu, kriptoyu 'ABD'ye ait bir sektör' olarak kabul eden ilk yönetim olacak."

O'Leary, Trump'ın kripto sektörüyle ilgili kararlı adımlarının benimsenme sürecini hızlandıracağını söylüyor.

"Bu sektör ABD'de gelişmeli. Teknoloji burada ustalaşmalı. Dünyaya biz liderlik etmeliyiz," diyerek blockchain teknolojisinin ABD'de daha fazla destek bulacağını belirtiyor.

2021'de yaptığı açıklamalarda O'Leary, kurumsal yatırımcıların kriptoya girmek için düzenlemeleri beklediklerini ifade etmişti. Yeni yönetimle birlikte, SEC, DOJ ve CFTC'nin kripto şirketlerine açtığı davaların çözüme kavuşması da bu süreci destekliyor.

4. Bitcoin'i Kendiniz Saklamak Riskli Olabilir

"Güvenli bir yatırım için Coinbase gibi lisanslı bir borsayı tercih edin."

O'Leary, şifrelerin kaybolması, cüzdanların unutulması ya da hacklenme gibi risklerden korunmak isteyen yeni yatırımcılara merkezi borsaları öneriyor.

"Eğer bu işi kendi başınıza yapmaya kalkarsanız, büyük ihtimalle hacklenirsiniz," uyarısında bulunarak Coinbase gibi düzenlenmiş ve milyonlarca kullanıcısı olan platformları tercih etmelerini tavsiye ediyor.

Daha ileri düzey yatırımcıların ise kripto cüzdanlarını güvence altına almak için ekstra önlemler almaları gerektiğini hatırlatıyor.

5. Küçük Adımlarla Başlayın ve Sabırlı Olun

"Önce küçük miktarlarla başlayın ve öğrenin."

O'Leary, yatırımcılara kripto piyasalarındaki dalgalanmalara karşı tedbirli olmalarını öneriyor.

"Bir anda tüm birikiminizi kriptoya yatırmak yerine, önce küçük bir miktar Bitcoin alın ve uzun vadeli düşünün," diyor. "Bitcoin'i dijital altın gibi değerlendirin."
"İyi yanı şu: Dijital parayı telefonunuza koyabilirsiniz. Fiyatın nasıl değiştiğini her gün izleyebilirsiniz."

Son olarak, "Ufak ufak öğrenin ve fazla risk almayın," diyerek yeni yatırımcıları dikkatli olmaya davet ediyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title