Bitcoin yatırımcısının gözü bu akşamki tutanaklarda

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Temmuz'daki faiz toplantısına ait tutanaklar bugün Türkiye saatiyle 21.00'de yayımlanacak. Bitcoin bu beklenti altında 60 bin ile 67 bin dolar arasındaki bandı korumayı sürdürüyor ve yayım sırasında 65 bin 374 dolardan işlem görüyor. Fiyat gün içinde 64 bin 117 dolara kadar geriledikten sonra 65 bin 435 dolara yükseldi. Piyasanın genel görünümünü yansıtan başlıca kripto endeksi ise aynı dönemde neredeyse yatay seyretti.

Son haftalarda gelen zayıf ekonomik veriler, Fed'in yeni bir faiz artırımına gitme ihtimalini zayıflatmıştı. Normal koşullarda bu tablo tahvil getirilerini aşağı çeker ve kripto paralar dahil riskli varlıkları desteklerdi. Gece boyunca ise tam tersi yaşandı. Dünya genelinde tahviller sert biçimde satıldı, getiriler yılların en yüksek seviyesine çıktı ve hisse endeksleri geriledi. Tahmin piyasalarındaki fiyatlamaya göre Fed'in eylülde faizi sabit tutma olasılığı yüzde 72, vadeli işlem borsası CME'nin faiz aracında ise yüzde 67 düzeyinde bulunuyor.

30 YILLIK TAHVİL YÜZDE 5 GETİRİ SUNUYOR

Bu rakamlar yatırımcıların faiz artışına oynamaktan çok daha yüksek bir vade primi talep ettiğine işaret ediyor. Vade primi, uzun vadeli tahvil tutmanın taşıdığı belirsizlik karşılığında istenen ek getiriyi ifade ediyor. Brent petrolün 91 dolara yükselmesi de enflasyon riskini canlı tutuyor.

Getiri rekabeti kripto tarafında ek bir engel oluşturuyor. Yüzde 5'in üzerinde getiri sunan 30 yıllık ABD tahvili, kendi getirisi bulunmayan Bitcoin'e düşük riskli bir alternatif sağlıyor. Buna karşın yine getiri ödemeyen altın bu ay yüzde 8 değer kazandı. Bu ayrışma, Bitcoin'in hâlâ likiditeye duyarlı riskli varlık olarak fiyatlandığını, ülkelerin borç riskine ya da paranın değer kaybına karşı bir sığınak sayılmadığını düşündürüyor.

Kripto tarafında olası destek unsuru ise dolardaki gevşeme olarak öne çıkıyor. Scotiabank analistleri, Shaun Osborne öncülüğünde hazırladıkları yatırımcı notunda dolardaki kısa vadeli yükselişleri kalıcı görmediklerini belirtti.

MAYA PROTOCOL'DE 11 MİLYON DOLARLIK KAYIP

Günün diğer gelişmelerinde düzenleme cephesi öne çıktı. SEC dün sürpriz bir duyuruyla kripto alanındaki ilk büyük kural önerisini sundu. Öneri, belirli token ihraçlarının menkul kıymet yükümlülüklerini tetiklemeden yapılabilmesinin önünü açmayı hedefliyor.

Zincirler arası likidite protokolü Maya Protocol ise bir güvenlik açığının ardından ağını durdurdu. Likidite havuzlarından birinde hatalı bakiye oluşmasına yol açan açık, 1,7 milyon dolarlık Bitcoin dahil toplam 11 milyon dolar kayba neden oldu.

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