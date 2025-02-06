Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti

İş zekası devi MicroStrategy, Bitcoin odaklı bir marka yenilenmesiyle 'Strategy' adını alıyor. Şirket, 45,6 milyar dolarlık Bitcoin rezerviyle sektördeki liderliğini pekiştirirken, diğer firmaların da benzer yolları izlemesine ilham veriyor. Yenilenen marka, şirketin mevcut iş hedeflerine ve Bitcoin stratejisine olan bağlılığını simgeliyor.

MicroStrategy'nin Bitcoin Hamlesi: Yeni İsim, Yeni Strateji

İş zekası devi MicroStrategy, yeni bir kurumsal kimlik değişikliğine giderek adını "Strategy" olarak değiştirdi ve Bitcoin logosunu kurumsal kimliğinin merkezine yerleştirdi. Kısa bir süre önce kamuoyuna duyurulan bu değişiklik, şirketin temel iş kollarında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak.

Yapılan açıklamada, Strategy'nin iş zekası yazılımı alanındaki faaliyetlerini sürdürürken, Bitcoin'i kurumsal hazine yönetiminin temel bileşeni olarak kullanmaya devam edeceği vurgulandı. Şirketin Bitcoin savunucusu olarak tanınan kurucu ortağı Michael Saylor'ın öncülüğündeki bu yaklaşım, teknoloji sektöründen yeni katılımcıları cezbetmeyi sürdürüyor.

SaylorTracker verilerine göre Strategy, 471.107 Bitcoin'lik varlığıyla dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda bulunuyor. Şirketin elinde tuttuğu Bitcoin'lerin toplam değeri 45,6 milyar doları buluyor.

Bu stratejiyi benimseyen şirketler arasına Japon yatırım şirketi Metaplanet ve Semler Scientific de katıldı. Metaplanet, Nisan 2024'te Bitcoin rezerv stratejisini benimsediğini duyururken, şirketin CEO'su Simon Gerovich, 2025 sonuna kadar Bitcoin varlıklarını 10.000 BTC seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Mayıs 2024'te benzer bir hamle yapan Semler Scientific'in hisse değeri, bu kararın ardından yüzde 30 yükseldi.

Geçtiğimiz aylarda Nashville'de düzenlenen Bitcoin 2024 konferansında konuşan Semler Scientific ve Metaplanet yöneticileri, Bitcoin'i benimsemeden önce şirketlerinin "zombi şirket" olduğunu belirtti. Saylor, zombi şirket kavramını, faaliyetlerini sürdürebilmesine karşın yeterli sermayeye sahip olmayan işletmeler olarak tanımlarken, S&P 500 endeksinde yer alan çok sayıda şirketin bu durumda olduğuna dikkat çekti.

Video yayın platformu Rumble ise enflasyonla mücadele stratejisi kapsamında 20 milyon dolarlık Bitcoin yatırımı yapacağını duyurdu. Şirket, ilk Bitcoin alımını Ocak 2025'te, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden hemen önce gerçekleştirdi.