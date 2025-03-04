Bitcoin yatırımcılarına kötü haber: Nasdaq düşüşü kripto piyasasını vuruyor

Bitcoin, Nasdaq endeksiyle olan güçlü bağlantısı nedeniyle son günlerde ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Ecoinometrics araştırma şirketinin raporuna göre, teknoloji endeksindeki düşüş eğilimi kripto para piyasasını doğrudan etkiliyor. Piyasanın en değerli kripto para birimi, bir günde yüzde 13'ün üzerinde değer kaybederek 82.000 dolar seviyelerine geriledi.

Teknik Analizdeki Çift Tepe Formasyonu Bitcoin için Tehlike Sinyali Veriyor

Bitcoin, son günlerde yaşadığı değer kaybıyla kripto para piyasalarında endişeye neden oldu. Ecoinometrics araştırma şirketinin Pazartesi günü yayımladığı rapora göre, Bitcoin'in uzun vadeli toparlanma süreci Nasdaq'ın yükseliş eğilimiyle doğrudan bağlantılı seyrediyor. Araştırma sonuçları, bu iki finansal varlık arasında güçlü bir pozitif korelasyon bulunduğunu kanıtladı.

Kripto para yatırımcıları açısından durum giderek kötüleşiyor. Nasdaq, Pazartesi günkü işlem seansında teknik analizde "çift tepe" olarak adlandırılan düşüş sinyalini verdi. Bu gelişme, Bitcoin'in 200 günlük basit hareketli ortalamasını (SMA) destek olarak kullanabilme ihtimalini ciddi şekilde zayıflattı.

Piyasa değeri en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatlik süreçte yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek bir önceki günün kazanımlarını tamamen sildi ve 82.000 dolar seviyelerine kadar geriledi. TradingView platformundan elde edilen verilere göre, Bitcoin fiyatları bugünün erken saatlerinde 82.587 dolar seviyesinden 200 günlük SMA desteğini sınadı.

Uzmanlar tarafından 200 günlük SMA, uzun vadeli eğilimlerin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu destek çizgisinin aşağı yönlü kırılması, ilerleyen dönemlerde daha ciddi kayıpların yaşanabileceğine işaret ediyor.

Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi, Pazartesi günü yüzde 2,2 oranında değer kaybederek çift tepe formasyonunun kırılmasını tetikledi. Bu durum, Bitcoin'in uzun vadeli ortalamasının altına düşme riskini artırdı.

Teknik analizde çift tepe formasyonu, aralarında bir çukur bulunan iki zirve noktasından oluşuyor ve genellikle iki ila altı haftalık bir süreçte tamamlanıyor. Teknik analiz prensipleri doğrultusunda, iki tepe arasındaki farkın yüzde 5 veya daha az olması ve tepe ile çukur arasındaki mesafenin en az yüzde 10 olması gerekiyor.

Bu kurallar katı olmamakla birlikte yönlendirici nitelik taşıyor. Önemli olan, Nasdaq örneğinde görüldüğü gibi, uzun süreli bir yükseliş trendinin ardından bu formasyonun gerçekleşmesidir.

Nasdaq, Aralık ayının ortalarından bu yana yaklaşık 22.200 dolar seviyesinde iki zirve noktası oluşturdu ve 20.538 dolarda dip yaptı. Endeks, Salı günü bu dip desteğinin altında kapanış yaparak çift tepe aşağı yönlü formasyonunu teyit etti.

Teknik analiz teorisine göre, bundan sonraki düşüşlerin tepe ve dip noktaları arasındaki mesafenin en az yüzde 70'i kadar olabileceği öngörülüyor. Bu da Nasdaq'ın 19.400 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği anlamına geliyor. CMT'nin analiz kitaplarına göre, bu formasyonun tarihsel başarısızlık oranı yüzde 11 civarında, bu da çoğunlukla daha sert düşüşlerin gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Hem Nasdaq hem de BTC, Aralık ayından bu yana yükseliş momentumlarını yitirdi ve 200 günlük ortalamalarına yakın seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Bitcoin için 200 günlük SMA'nın altındaki bir sonraki kritik destek noktası, 73.757 dolarlık eski zirve (direnç) seviyesi olarak değerlendiriliyor.