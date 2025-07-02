Bitcoin yatırımcıları ABD işgücü verilerini bekliyor

Bitcoin yatırımcıları ABD işgücü verilerini bekliyor
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Kripto para piyasaları son günlerde konsolidasyon sürecine girdi ve yatırımcılar önemli makroekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor. Piyasa uzmanları mevcut durumu "bekleme süreci" olarak tanımlıyor. Kronos Research ve LVRG Research analistleri, likiditenin zayıf kaldığını ve yatırımcıların sabırlı bir pozisyon aldığını belirtiyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,24 artışla 107.758 dolara çıkarken ve Ethereum yüzde 0,17 kayıpla 2.449 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Yatırımcılar perşembe günü açıklanacak kritik ABD işgücü verileri öncesinde pozisyonlarını azaltırken, Trump vergi tasarısının Senato'dan geçmesi kripto sektörü için hayal kırıklığı yarattı.

Bitcoin ABD verilerinden Önce 106.000 Dolarda Konsolide Oluyor

Bitcoin'in 106.000 dolar seviyesindeki seyri, kripto para yatırımcılarının ABD'den gelecek kritik ekonomik veriler öncesinde yatırım isteğini azaltmasıyla yakından ilişkili. LVRG Research direktörü Nick Ruck, Bitcoin'in düşüşünü önemli ABD ekonomik veri açıklamalarından önce yatırımcıların riski azaltması ve Trump'ın vergi tasarısının Senato'yu geçmesiyle açıklıyor.

Senato'nun salı günü geçirdiği vergi tasarısı, kripto sektörü destekçilerinin güçlü bir şekilde desteklediği kripto vergi hükmünün nihai paketten çıkarılmasıyla sektörde memnuniyetsizliğe neden oldu. Bu gelişme, ABD açığı ve tasarının etkinliği konusunda endişeleri de beraberinde getirdi.

Perşembe günü ABD'nin açıklayacağı işgücü piyasası verileri arasında Mayıs iş açılışları, Haziran tarım dışı bordro ve işsizlik oranı yer alıyor. Presto Research araştırma başkanı Peter Chung, ekonomik göstergelerin ve Trump'ın vergi tasarısının Kongre'deki ilerlemesinin kripto dahil genel risk varlığı fiyatlarını yönlendiren temel faktörler olacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın salı günü Avrupa Merkez Bankası forumunda yaptığı açıklamalar da piyasalarda yakından izlendi. Powell, faiz indirimlerine ilişkin kararların gelen verilere bağlı olacağını belirtmesine rağmen indirimlerin zamanlaması konusunda ipucu vermedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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