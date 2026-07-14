Bitcoin ve Ethereum tweet hacmi 12 ayın dibinde

Tweet hacmi, bireysel yatırımcı ilgisinin kaba bir göstergesi olarak kullanılıyor. Metrik, varlıklara ne kadar sermaye aktığından çok kamuoyunun bu varlıklar hakkında ne kadar konuştuğunu ölçüyor.

Mevcut okuma, mutlak seviyesinden çok karşılaştırma noktası nedeniyle dikkat çekiyor. 2020, kriptonun kurumsallaşma öncesi dönemine denk geliyordu. O tarihte ne Bitcoin ne de Ethereum kayda değer bir Wall Street ilgisine, spot borsa yatırım fonlarına ya da kurumsal hazine tahsislerine sahipti.

BİREYSEL İLGİ 2020'YE DÖNERKEN KURUMLAR TERS YÖNE GİTTİ

Tablo bugün tam tersine döndü. Sosyal medya konuşmalarıyla ölçülen bireysel ilgi 2020 seviyelerine geri dönerken kurumsal katılım ters yönde ilerledi. Tokenizasyon artık büyük konferansların ve geleneksel finans basın bültenlerinin ana gündem maddesi haline geldi.

Bu tablo, kurumsal benimsemenin bireysel katılımdan ayrıştığı biçiminde okunabilir. Ancak düşük tweet hacmi geçmişte çoğu zaman fiyatın durgunlaştığı ya da geri çekildiği dönemlerle örtüştü. Fiyat hareketinin ve altyapı gelişiminin, önceki döngüleri süren kamuoyu ilgisine artık aynı ölçüde ihtiyaç duymadığı yönünde bir beklenti var. Yine de bireysel katılımın piyasaya her zaman daha güçlü hikayeler kattığı belirtiliyor.