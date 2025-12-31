Bitcoin spot ETF'leri 7 günlük çıkış serisini sonlandırdı

SoSoValue verilerine göre altı farklı fon, Salı günü toplamda 355 milyon dolarlık net giriş gördü. Net varlık değeri açısından en büyük spot Bitcoin ETF'si olan BlackRock'ın IBIT fonu 143,8 milyon dolarla listenin başını çekerken, Ark & 21Shares'in ARKB fonu 109,6 milyon dolar çekti. Fidelity'nin FBTC fonu ise 78,6 milyon dolarlık girişle üçüncü sırada yer aldı. Grayscale, Bitwise ve VanEck fonları da pozitif akış bildirdi.

KURUMSAL TALEP GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, bu gelişmeyi değerlendirirken, "Net girişler, yıl sonu vergi zararı satışları ve risk azaltma baskılarından olumlu bir toparlanma sinyali veriyor. Bu durum, tatil döneminin incelen likiditesine rağmen kurumsal talebin dirençli kaldığını gösteriyor." dedi.

Spot Ethereum ETF'leri de Salı günü dört günlük negatif akış serisini kırarak toplam 67,84 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Yakın zamanda piyasaya sürülen spot XRP, Solana ve Dogecoin ETF'leri de gün içinde pozitif akış bildirdi.

2026 İÇİN BEKLENTİLER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Ruck, yılın genel değerlendirmesini yaparken şunları söyledi: "Bu yıl kripto ETF'leri, negatif varlık getirilerine rağmen on milyarlarca dolarlık kümülatif girişle dikkate değer bir olgunlaşma gösterdi. Ethereum, Solana, XRP ve diğerleri için dönüm noktası niteliğinde gelişmeler yaşandı. 2026'ya baktığımızda, kurumsal benimsemenin hızlanmasını, potansiyel düzenleyici netliği ve büyük platformların erişimi genişletmesiyle önceki zirveleri aşabilecek girişler bekliyoruz."

Piyasalar, potansiyel düzenleyici gelişmelerin kripto varlık sektörüne daha fazla netlik getirmesiyle birlikte kripto ETF ortamının önümüzdeki yıl daha da genişlemesini bekliyor. İhraççılar, benzersiz yapısal özelliklere sahip giderek daha geniş bir altcoin ETF yelpazesi için başvuru yapmaya devam ediyor. Bitwise, Salı günü hem doğrudan hem de dolaylı olarak kripto paraya yatırım yapan 11 yeni altcoin ETF başvurusunda bulundu.

NovaDius Wealth Başkanı Nate Geraci, X üzerinden yaptığı değerlendirmede, "2026, kriptonun gerçek anlamda ana akıma girdiği yıl olacak. Kapsamlı düzenleyici çerçeve hayata geçirilecek, kurumsal benimseme hızla artacak. Ama en önemlisi, kripto artık ürün olarak algılanmaktan çıkıp altyapıya dönüşecek." ifadelerini kullandı.