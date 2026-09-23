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Bitcoin rallisinde kritik sınav

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Bitcoin rallisinde kritik sınav
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Bitcoin, 87 bin doların üzerini gördükten sonra geri çekilerek 84 bin dolar bölgesine döndü. Haftalık kazançlarını büyük ölçüde koruyan kripto parada analistler, yükselişin devamı için aşılması gereken dirençlere ve kâr satışı riskine dikkat çekiyor.

Son 24 saatte 87 bin 251 dolara kadar çıkan Bitcoin, yayım sırasında yaklaşık 84 bin 400 dolardan işlem görüyor. Aynı dönemde 84 bin doların altını da kısa süreliğine gören fiyatın, son bir haftadaki yükselişi yaklaşık yüzde 13 düzeyinde bulunuyor.

Geri çekilme, son yükselişin ardından alıcıların gücünü yeniden sınarken daha uzun vadeli görünüm için olumlu değerlendirmeler sürüyor. Zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant, 22 Eylül tarihli raporunda Bitcoin'in 365 günlük hareketli ortalamasını aşmasını yeni bir boğa piyasasının başladığı yönünde yorumladı. Raporda yaklaşık 80 bin 500 dolar olarak hesaplanan eşik, mevcut fiyatın altında kalıyor.

YÜKSELİŞİN ÖNÜNDE SATIŞ BASKISI VAR

Yeni bir yükseliş hareketinde, daha önce alım yapan yatırımcıların satış kararları önem kazanabilir. CryptoQuant, 88–90 bin dolar aralığını zincir üstü verilerde öne çıkan bir arz bölgesi olarak tanımlıyor. Şirkete göre bu seviyelere yaklaşılması, yatırımcıların kârlarını gerçekleştirme isteğini artırabilir.

Teknik görünüm de yakın seviyelerde bir engelle karşılaşılabileceğine işaret ediyor. Analist Shayan Markets, 23 Eylül tarihli değerlendirmesinde 86–89 bin dolar aralığını güçlü bir direnç bölgesi olarak belirledi. Bitcoin'in son fiyatı bu bandın altında bulunuyor.

Analiste göre fiyatın yeni zirvelerine, hareketin gücünü ölçen göreli güç endeksi aynı ölçüde eşlik etmedi. Yükseliş ivmesinin zayıflayabileceğini gösteren bu ayrışma, tek başına düşüşün kesinleştiği anlamına gelmiyor. Shayan Markets, 89 bin doların üzerinde güçlü bir günlük kapanışın yükselişin devamı ihtimalini destekleyeceğini belirtiyor.

GERİ ÇEKİLMEDE HANGİ SEVİYELER İZLENİYOR?

Kısa vadede dikkatler fiyatın destek bölgelerinde tutunup tutunamayacağına çevriliyor. Analist Ananda Banerjee'nin değerlendirmesinde, 84 bin 45 doların altında bir günlük kapanışın 82 bin dolar bölgesini yeniden gündeme getirebileceği belirtiliyor. Gün içinde bu seviyenin altına inilmesi, günlük kapanış koşulunun gerçekleştiği anlamına gelmiyor.

Shayan Markets ise 80–82 bin dolar aralığını geri çekilmede izlenecek ilk önemli talep bölgesi olarak gösteriyor. Analiste göre bu bandın korunması yeni bir yükseliş denemesine zemin hazırlayabilir. Fiyatın 80 bin doların altına sarkması halinde ise 75–78 bin dolar aralığı bir sonraki destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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