Bitcoin neden 80 bin doları aşamıyor?

Bitcoin'deki gerilemeye Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması eşlik etti. ABD'nin İran petrol tankerlerini vurması petrol fiyatlarını üç ayın zirvesine taşıdı. Brent petrol, temmuz sonundan bu yana ilk kez 101 doların üzerine çıktı. WTI türü ham petrol ise 96 doların üzerine yükseldi.

Baskı tahvil piyasasından da geldi. ABD Hazinesi, 10-20 yıl vadeli eski tahvillerde 6 milyar dolara kadar geri alım yapacağını açıkladı. Duyurunun ardından 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,85'in üzerine çıktı. 30 yıllık faiz 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yükselen faizler, faiz getirisi sağlamayan Bitcoin gibi oynak varlıklara talebi zayıflatabilir. ABD Merkez Bankası (Fed) 15-16 Eylül'de toplanacak. Yatırımcılar toplantı öncesinde enflasyon ve faiz risklerini yeniden fiyatlıyor.

YENDE AÇIĞA SATIŞ 5 TRİLqYON YENİ AŞTI

Yatırımcıların odağındaki bir diğer gelişme Japon yeni. Yen, dolar karşısında şubattan bu yana en güçlü seviyesine ulaştı ve ağustos başından bu yana yüzde 6,5 değer kazandı. Piyasa verisi sağlayıcısı Barchart'ın derlediği rakamlara göre yen aleyhine açığa satış pozisyonları eylül başında 5 trilyon yeni aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Saxo Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, yendeki güçlenmenin yenle borçlanmaya dayalı işlemlerin çözülmesi anlamına geldiğini söyledi. Bu strateji, düşük faizli yenle borçlanıp getirisi yüksek varlıklara yatırım yapmaya dayanıyor. Chanana, "Bu işlemler kırılgan, çünkü çözülme Japonya Merkez Bankası beklenen faiz artışını yapmadan başladı." dedi. Stratejiste göre pozisyonların hâlâ büyük olması, yendeki güçlenmenin kaldıraç azalmasını hızlı ve kendi kendini besleyen bir çözülmeye çevirebileceğine işaret ediyor. Japonya Merkez Bankasının 17-18 Eylül'deki toplantısında faizi 25 baz puan artırabileceği tahmin ediliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen ay yen piyasasına yeni müdahale kapısının açık olduğunu ima etmişti. Bessent bu hafta bu mesajı yineledi ve açığa satış yapan yatırımcılara meydan okudu. Bakan, ABD ile Japonya yene müdahale ettiğinde Japonya Merkez Bankasının atacağı adımlar konusunda asimetrik bilgiye sahip olduğunu vurguladı ve "Artık kasa benim." dedi. Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 200 dolardan işlem görüyor.

BOYUN ÇİZGİSİ KIRILIRSA HEDEF 70 BİN DOLAR

Teknik görünümde 78 bin dolar desteği öne çıktı. Bitcoin, 3 Eylül'deki 82 bin 283 dolarlık zirvesinden yaklaşık yüzde 4,6 geriledi. Piyasa analisti Gerla, grafikte olası bir omuz baş omuz formasyonu belirledi. Formasyonun başı 3 Eylül zirvesine, sağ omzu ise son toparlanmaya denk geliyor. Gerla, "78 bin-79 bin dolar kritik çizgi. Burası kaybedilirse 70 bin dolar hızla gelebilir." değerlendirmesini paylaştı.

Göstergelerde görünüm karışık. Dört saatlik göreli güç endeksi (RSI) 43,58'e inerek nötr kabul edilen 50 seviyesinin altında kaldı ve satıcıların hafif üstünlüğüne işaret etti. Buna karşılık trend yönünü izleyen günlük Supertrend göstergesi 72 bin 786 dolarda desteğe işaret ediyor. Bu seviye korunduğu sürece toparlanma yapısı bozulmuş sayılmıyor.

CoinGlass'ın üç günlük tasfiye haritasına göre yukarıda 79 bin 700-80 bin 200 dolar arasında, aşağıda 77 bin 500-77 bin 800 dolar bandında potansiyel tasfiye likiditesi yoğunlaştı. Bitcoin 78 bin doları korudukça 79 bin 700-80 bin 150 dolar bölgesine bir tepki hareketi görülebilir. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanış, 81 bin 500 ve 82 bin 283 dolar seviyelerini yeniden gündeme getirir. 78 bin doların altında günlük kapanış zayıflığı derinleştirip 76 bin-77 bin dolar bandını gündeme getirir. Analistin 70 bin dolar senaryosunun güçlenmesi için aynı göstergenin 72 bin 786 dolarda işaret ettiği desteğin de kaybedilmesi gerekiyor.