Bitcoin neden 65 bin doları geçemiyor?

Toparlanmayı sınırlayan başlıca etkenler zayıf spot talep, yükselen tahvil getirileri ve 65 bin 400 dolardaki güçlü direnç oldu. Fiyat gün içinde 64 bin 736 dolara kadar çıktı, satıcılar bu seviyeden geri itti. Bitcoin yayım sırasında 64 bin 482 dolardan işlem görürken günlük bazda hafif kayıp yazdı.

Son yükseliş hafta başında 62 bin 700 dolar bölgesinden başlamıştı. Fiyat dün 64 bin doları geçip 65 bine yaklaştı, fakat bandın üst sınırını kıracak alım gücü oluşmadı. Varlık temmuz sonundan bu yana kısa süreli sapmalar dışında 62 bin 500 ile 65 bin 400 dolar arasında hareket ediyor.

KRİTİK EŞİK 65 BİN 400 DOLAR

Analist Lennaert Snyder, Bitcoin'in sıkışma bandının tepesinden yeniden geri döndüğünü belirtti. Snyder'a göre varlığı bandın içinde tutan seviye 65 bin 400 dolar. Analist, 64 bin doların kaybedilmesi halinde fiyatın bandın alt sınırına yönelebileceğini, 62 bin 500 dolarlık desteğin yeniden savunulması durumunda ise sıkışmanın daha da artacağını ifade etti.

Günlük grafikte Bitcoin, 63 bin 895 dolardaki orta Bollinger bandının hemen üzerinde seyrediyor. Üst bant 65 bin 350 dolarda bulunuyor ve son toparlanmayı durduran dirençle neredeyse örtüşüyor. Bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış, 66 bin dolara ve ardından temmuz sonundaki 67 bin dolar bölgesine yol açabilir. Alt bant ise 62 bin 440 dolarda duruyor. Bu bölgenin altında kapanış, 61 bin dolar ve haziran-temmuz diplerine yakın 58 bin dolar seviyesini gündeme getirebilir.

VADELİ İŞLEM HACMİ SPOTUN 8 KATINA ÇIKTI

Kalıcı bir kırılımın önündeki başlıca engel spot tarafındaki durgunluk. Analist Gerla, Bitcoin 64 bin dolar civarında tutunurken en büyük borsanın spot hacminin yıllardır gerilediğine dikkat çekti. Gerla bu tabloyu satıcıların tükenmesi olarak yorumluyor, ancak düşük hacim toparlanmanın alıcılardan yeterli onay almadığı anlamına da geliyor.

Ağustos başında yayımlanan veriler işlem iştahının kaldıraçlı ürünlere kaydığını gösterdi. Aynı borsada tek seansta vadeli işlem hacmi 57,82 milyar dolara ulaşırken spot hacim 6,08 milyar dolarda kaldı. CryptoQuant verilerine göre oran 7,82'ye çıktı. Vadeli tarafın spotun neredeyse sekiz katına ulaşması, kısa vadeli hareketleri kaldıraçlı pozisyonlara ve tasfiye kaynaklı dalgalanmaya daha açık bırakıyor.

Kurumsal talep de zayıfladı. ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından 14 Ağustos'ta biten haftada yaklaşık 385,2 milyon dolar çıktı. Bu çıkışlar, önceki beş seansta gelen 853,5 milyon dolarlık girişin ardından geldi.

TASFİYE HARİTASI İKİ YÖNLÜ BASKI GÖSTERİYOR

CoinGlass'ın haftalık tasfiye haritası, mevcut fiyatın iki yanında yoğun kaldıraçlı pozisyon kümeleri bulunduğunu ortaya koyuyor. Yukarıda en yakın likidite 65 bin 300 ile 65 bin 600 dolar arasında, ikinci küme ise 66 bin dolar civarında yer alıyor. 65 bin 400 doların aşılması, kısa pozisyonların tasfiyesini tetikleyip fiyatı ikinci kümeye taşıyabilir. Aşağıda en güçlü yoğunlaşma 62 bin 200 dolarda görülüyor.

Geri çekilme, ABD'deki riskli varlıklardaki genel zayıflamayla aynı döneme denk geldi. Küresel tahvil satışının ardından ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,686 seviyesine geriledi. Brent petrol ise ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim nedeniyle 91 doların üzerinde kaldı. Yatırımcılar şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantı tutanaklarını bekliyor. Tutanaklar, yetkililerin enflasyon ve faiz patikasına bakışına dair ipucu verebilir.

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