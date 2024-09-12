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Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark yatırımlarını artırıyor

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CleanSpark, Tennessee'de yedi Bitcoin madencilik tesisi satın alarak 30 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Bu hamle, şirketin madencilik kapasitesini saniyede 5 exahash'e çıkararak yüzde 22 oranında bir artış sağlayacak. Yeni tesislerle birlikte CleanSpark, sektördeki konumunu güçlendirmeyi ve operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Bitcoin madencilik devi CleanSpark, Tennessee'de yedi yeni tesis satın alarak sektördeki konumunu sağlamlaştırıyor. 30 milyon dolarlık bu stratejik hamle, şirketin işlem gücünü önemli oranda artırarak rekabet avantajını pekiştiriyor.

CleanSpark Yeni Yatırımıyla Tennessee'de Yeni Dönem Başlatıyor

CleanSpark, Bitcoin madenciliği sektöründeki varlığını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Şirket, Tennessee eyaletinde bulunan yedi adet Bitcoin madencilik tesisini satın aldığını duyurdu. 30 milyon dolarlık bu yatırımla, Knoxville bölgesinde yer alan tesisler ve araziler CleanSpark'ın mülkiyetine geçti.

Yapılan açıklamaya göre megawatt başına yaklaşık 324 bin dolar ödenen bu alım, şirketin madencilik kapasitesini önemli ölçüde artıracak. CleanSpark, 25 Eylül tarihine kadar tüm tesislerde faaliyete geçmeyi planlıyor.

Yeni alınan tesisler, en son teknoloji ürünü S21 Pro model madencilerin kurulumunun ardından, toplamda saniyede 5 exahash (EH/s) işlem gücüne ulaşacak. Bu gelişme, şirketin mevcut işlem kapasitesinde yüzde 22'lik bir artış anlamına geliyor.

Toplam 85 MW kapasiteye sahip olan yedi tesis, 10 MW ile 20 MW arasında değişen büyüklüklere sahip. Her bir sahanın hazır hale gelmesiyle birlikte madenci kurulumları hızla tamamlanacak.

CleanSpark'ın CEO'su Zach Bradford, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ek 5 EH/s kapasiteyle birlikte, 2024 yılı sonuna kadar toplam 37 EH/s'lik bir işlem gücüne ulaşmayı hedefliyoruz." dedi. Bradford ayrıca şirketin piyasa koşullarını yakından takip ederek uygun fiyatlı madencilik ekipmanı alımları yaptığını ve bu sayede veri merkezlerini verimli bir şekilde doldurabildiklerini belirtti.

Şirketin büyüme stratejisinin bir parçası olarak görülen bu hamle, daha önce gerçekleştirilen Wyoming'deki GRIID satın almasının ardından geldi. Bradford, Tennessee'nin siyasi ve enerji ortamının, CleanSpark'ın halihazırda 1 milyar dolarlık bir yatırımla 500 MW kapasitede faaliyet gösterdiği Georgia'ya benzer olduğunu vurguladı.

Bu gelişmelere rağmen, CleanSpark'ın hisse senetleri yüzde 4,5'lik bir düşüşle 9,93 dolardan işlem görüyor ve yılbaşından bu yana yüzde 18'lik bir değer kaybı yaşandı. Önde gelen yatırım firması Bernstein, şirketi "daha iyi performans" kategorisinde değerlendirerek, CleanSpark'ı operasyonel ve enerji verimliliği açısından sektörün en iyi üç Bitcoin üreticisinden biri olarak nitelendirdi.

Son olarak, CleanSpark geçtiğimiz ay içerisinde 478 BTC ürettiğini ve toplam işlem kapasitesini 1,4 EH/s artırdığını açıkladı. Bununla birlikte şirketin 31 Ağustos itibarıyla şirketin elinde bulunan toplam Bitcoin miktarı 7.558'e ulaştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Tennessee Bitcoin

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