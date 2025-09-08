Haberler

Bitcoin madencilik maliyetleri tavan yaptı

Bitcoin madencilik zorluğu 134,7 trilyon seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Hashrate düşüşüne rağmen artan zorluk büyük firmalara avantaj sağlıyor. Bireysel Bitcoin madencileri 344.000 dolar değerinde blok ödülleri kazanırken sektörde merkezileşme endişeleri artıyor. Madencilik maliyetleri yükselmeye devam ediyor.

Bitcoin ağının madencilik zorluğu tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme, ağustos ayından bu yana devam eden yükseliş trendinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. Dikkat çeken nokta ise madencilik zorluğundaki bu artışın Bitcoin'in hashrate değerlerindeki düşüşle eş zamanlı gerçekleşmesi oldu.

Bitcoin Madencilik Sektöründeki Merkezileşme Hızla Artıyor

CryptoQuant verilerine göre Bitcoin'in hashrate değeri, 4 Ağustos'ta kaydedilen 1 trilyonun üzerindeki saniye başına hash sayısından saniye başına 967 milyar hash'e geriledi. Bu durum, madencilik zorluğundaki rekor artışla çelişkili bir görünüm ortaya koyuyor.

Artan zorluk seviyeleri, halihazırda dar kâr marjlarıyla çalışan büyük madencilik firmaları için daha sıkı işletme koşulları yaratıyor. Bitcoin Blockchain ağında blok madenciliği yapmak için giderek daha fazla bilişim kaynağı harcama ihtiyacı, Bitcoin madenciliğinin merkezileşmesi konusunda endişeleri artırdı.

Madenciliğin maliyetinin giderek daha pahalı hale gelmesi, büyük şirketler ve madencilik havuzlarının sektördeki hakimiyetine yol açıyor.

Büyük oyuncuların Bitcoin madencilik alanına giderek hâkim olmasına rağmen küçük ve solo madenciler hâlâ ara sıra başarılı bir şekilde blok madenciliği yapıyor. Bu madenciler, 344.000 doların üzerinde değerlenen 3,125 Bitcoin (BTC) blok ödülünü elde ediyor.

Temmuz ve ağustos aylarında üç bireysel madenci ihtimallere meydan okuyarak Bitcoin defterine başarılı bir şekilde blok ekleyerek blok ödülünü aldı. Bu madencilerin hepsi solo madencilik havuzu hizmeti olan Solo CK havuzu aracılığıyla çalışıyordu.

Serkan KÖSE
