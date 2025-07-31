Bitcoin madencilik devine göre Bitcoin hazine trendi çöküşe gidiyor

Bitcoin madencilik devine göre Bitcoin hazine trendi çöküşe gidiyor
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Bitcoin madencilik sektörünün lideri MARA Holdings CEO'su Fred Thiel, artan hazine şirketi trendinin ICO patlamasını andırdığını belirterek piyasayı uyardı. Thiel, balina yatırımcıların zirvede satış yaptığını ve Bitcoin fiyatında yüzde 20-30 düşüş olabileceğini söyledi. CEO, çok fazla şirketin aynı stratejiye yönelmesinin başarısızlığa yol açacağını vurguladı.

Piyasa değeri 6 milyar doların üzerinde olan Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings CEO'su Fred Thiel, düzenlenen yatırımcı görüşmesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Thiel, Bitcoin hazine şirketlerinin sayısındaki hızlı artışın piyasa için ciddi riskler oluşturduğunu belirtti. Michael Saylor yönetimindeki Strategy'nin öncülük ettiği bu trendin aşırıya kaçtığını savunan CEO, rekabet avantajlarının kaybolmaya başladığını ifade etti.

MARA CEO'su Piyasa Zirvesinde Alım Yapan Şirketleri Uyardı

MARA Holdings CEO'su Fred Thiel, hazine şirketi modelinin sürdürülebilirlik sorunu yaşadığını öne sürdü. "Herhangi bir pazardaki herhangi bir avantaj, çok sayıda şirketin peşinden koştuğunda kaybolmaya başlar." diyen Thiel, hepsinin başarılı olamayacağını vurguladı.

Blockchain sektörünün en dikkat çeken gelişmelerinden biri olan Bitcoin hazine şirketi trendi, Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından hız kazandı. Piyasa istatistiklerine göre hazine şirketlerinin biriken BTC rezervleri geçen yıl üç katına çıkarak 774.000 Bitcoin'e (90 milyar doların üzerinde) ulaştı.

Thiel, Büyük Bitcoin yatırımcılarının satış hareketlerine dikkat çekerek, "Uzun süredir tutan balinalar satış yaptığında, bu size bir şey söylüyor." açıklamasında bulundu. CEO, bu yatırımcıların piyasanın zirvesine sattığını belirtti.

MARA CEO'su, Bitcoin hazine şirketlerinin ETF'lerden farklı çalıştığını vurgulayarak, fiyat düşüşlerinde çok daha büyük zorluklar yaşayacaklarını söyledi. "Bu hazine şirketleri biraz ICO'lar gibi ve bunun iyi bir şeyden çok fazlası olduğunu düşünüyorum." diyen Thiel, tüm yatırımcıların kazançlarını yok ettiğini ekledi.

Firmaların 'Net Varlık Değeri' katlarının bire düşmesi veya Grayscale örneğinde olduğu gibi negatife gitmesi durumunda, bu şirketlerin ellerindeki coinleri satmak zorunda kalacağını belirten Thiel, Bitcoin fiyatında yüzde 20-30 oranında düşüş olabileceğini öngördü.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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