Bitcoin'in geleneksel döngüsü sona eriyor

Kripto para dünyasının en temel yaklaşımlarından biri olan dört yıllık halving (yarılanma) döngüsü, uzmanlar tarafından ciddi şekilde sorgulanıyor. Hougan'ın görüşlerine göre Bitcoin halving'inin her dönemde yarı kadar önemli hale gelmesi ve faiz oranı döngüsünün kripto için olumlu seyir izlemesi, geleneksel döngü modelini geçersiz kılıyor.

Trump Etkisi Dört Yıllık Halving Teorisini Geçersiz Kıldı

Hougan, X (eski adıyla Twitter) platformunda yayınladığı videoda 2026'nın bir yükseliş yılı olacağına bahse girdiğini açıkladı. Uzman, piyasanın "iyi birkaç yıl" geçireceğini öngördüğünü de ekledi.

Dört yıllık halving döngüsünün ölmesinin nedenleri arasında Bitcoin halving'inin her dört yılda bir "yarı kadar önemli" hale gelmesi ve faiz oranı döngüsünün kripto için olumlu olması yer alıyor. Nisan ayından bu yana ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmesi için açık bir şekilde baskı yapıyor.

Hougan, sektörün düzenlemeler konusunda daha fazla netlik kazanmasıyla birlikte önemli fiyat geri çekilmelerinin şansının azaldığını vurguladı. "Patlama riski, iyileşen düzenleme ve alanın kurumsallaşması nedeniyle azaldı." dedi.

Devam eden düzenleyici süreç ve kurumsal benimsenmenin erken aşamada olması göz önüne alındığında, Bitcoin'in bu döngüde tarihsel eğilimlerin önerdiğinden daha fazla yükseliş potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju da yakın zamanda Bitcoin dört yıllık döngü teorisinin "öldüğünü" dile getirdi. Ju, "Tahminlerim buna dayanıyordu. Balinalar biriktirir alırken al, küçük alıcılar devreye girer satarken sat. Ancak bu kalıp artık geçerli değil." dedi.

Ancak herkes kalıbın değiştiğini söylemiyor. Kripto analisti Rekt Capital, Bitcoin'in döngüde sadece birkaç aylık fiyat genişlemesi kalmış olabileceği konusunda uyardı.