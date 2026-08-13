Bitcoin için kritik eşik belli oldu

Günlük grafikte Bitcoin, yıl başından bu yana oluşan tepe noktalarını birleştiren düşen bir trend çizgisinin altında işlem görüyor. Söz konusu çizgi şu anda 66 bin dolar bölgesinde bulunuyor ve alıcılar için ilk büyük engeli oluşturuyor. Bu direncin üzerinde günlük kapanış yapılması, teknik görünümü güçlendirebilir ve 74 bin dolarlık direnç bölgesini sıradaki hedef haline getirebilir.

Genel görünüm, düşüş eğilimi ile yatay seyir arasında kalıyor. Bitcoin hâlâ grafikteki ana hareketli ortalamaların altında seyrediyor ve uzun vadeli ortalamaların aşağı eğimli olması düşen trend çizgisinin önemini pekiştiriyor. Aşağı tarafta 60 bin dolar bölgesi önemli bir destek, 54 bin dolar ise sıradaki büyük talep alanı olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin üzerinde kalınması mevcut konsolidasyon yapısını koruyor, desteklerin aşağı yönlü ve kalıcı biçimde kırılması ise yeni bir düşüş dalgasına işaret edebilir.

KISA VADELİ FİYAT ARALIĞI DARALIYOR

Dört saatlik grafik kısa vadede daha olumlu bir tablo sunuyor. Bitcoin, yükselen destek çizgisi ile düşen direnç çizgisinin birbirine yaklaştığı daralan bir yapı içinde hareket ediyor. Fiyat şu anda 64 bin dolar dolayında ve daralan yapının üst sınırına yakın seyrediyor. Kilit direnç 66 bin ile 67 bin dolar aralığında yoğunlaşıyor. Fiyatın bu bölgeyi ve düşen trend çizgisini kalıcı olarak aşması, yükselişin devamını destekleyebilir.

Aşağı tarafta ise yükselen destek çizgisi ile 62 bin dolar bölgesi en kritik seviyeler. Bu alanın altına inilmesi kısa vadeli yükseliş yapısını zayıflatır ve Bitcoin'in 60 bin dolar desteğine gerileme riskini artırabilir. Dört saatlik göreli güç endeksi (RSI) de aşırı satım bölgesinin yakınından toparlanarak nötr bölgeye yaklaşıyor. Göstergedeki toparlanma, ivmenin güçlendiğine işaret ediyor, ancak henüz kalıcı bir yukarı kırılımı teyit edecek kadar güçlü değil. Bitcoin'in kısa vadeli yönünü daralan banttan gerçekleşecek kırılma belirleyebilir.

FONLAMA ORANI POZİTİFE DÖNDÜ

Fonlama oranındaki toparlanma, Bitcoin fiyatındaki yatay seyirle ayrışıyor. Yılın başındaki sert satış döneminde fonlama oranları belirgin biçimde negatifti. Bitcoin 70 bin ile 80 bin dolar bölgesinde işlem görürken oran birçok kez sıfırın altına indi. Negatif fonlama, kaldıraçlı işlemlerde düşüş yönlü pozisyonların ağır bastığını gösteriyordu.

O günden bu yana fonlama kademeli olarak normalleşti ve ağırlıklı biçimde pozitife döndü. Bitcoin 64 bin dolar dolayında işlem görürken son okuma yüzde 0,006 dolayında. Bu oran, kaldıraçlı uzun pozisyonların yeniden ağırlık kazandığını, ancak henüz aşırı kalabalık bir pozisyonlanmaya işaret etmediğini gösteriyor. Tablo genel olarak yapıcı olsa da kısa vadede bir risk de barındırıyor. Bitcoin, fonlama pozitif kalırken 65 bin ile 67 bin dolar direncini aşamazsa, uzun pozisyonların tasfiye edilmesiyle geri çekilme riski artabilir. Buna karşılık fonlama oranı ılımlı pozitif kalırken gerçekleşecek yukarı yönlü bir kırılım, hareketin aşırı kaldıraçtan beslenmediğine işaret ederek daha sağlıklı bir zemin sunabilir.

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